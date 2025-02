Błaszczak odtajnił plany "w imię interesu partyjnego". "Uderzył we własną armię"

Nie zostały usunięte żadne przesłanki do tego, żeby taki dokument odtajnić - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Cezary Tomczyk. Wiceminister obrony narodowej wypowiedział się o odtajnieniu przez Mariusza Błaszczaka planów wojskowych w 2023 roku. Ocenił, że polityk PiS zrobił to "w imię interesu partyjnego".

- Mariusz Błaszczak ujawnił ściśle tajne dokumenty, w dodatku je manipulując i wyciągając pewne frazy z kontekstu, nie dlatego, że chciał dbać o bezpieczeństwo państwa, mimo że przysięgał to robić jako minister obrony, tylko w imię interesu partyjnego - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk (KO). Dodał, że Błaszczak "zrobił to na pikniku wojskowym po to, żeby uderzyć w ówczesną opozycję". Jego zdaniem jest to "haniebnie".