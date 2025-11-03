Co dalej z Ziobrą? "Przewiduję scenariusz, który już niestety widzieliśmy"

Ziobrze doręczono zawiadomienie o procedurze dotyczącej uchylenia immunitetu. Jakie dalej są procedury? Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, kiedy stał na czele Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tymczasem były minister w ostatnich dniach przebywał na Węgrzech, gdzie spotkał się z premierem Viktorem Orbanem.

Reporterzy "Czarno na białym" dotarli do wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu politykowi PiS . A o pięciu ważnych rzeczach z pisma skierowanego przez prokuraturę do Sejmu dowiesz się tutaj >>>

Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości.

W piątek Ziobrze doręczono zawiadomienie o postępowaniu dotyczącym odebrania immunitetu. Razem z tym pismem poseł PiS otrzymał formularz z możliwością dobrowolnego zrzeczenia się immunitetu. W poniedziałek upływa termin, do kiedy może to zrobić.

Brejza: to pierwszy taki przypadek w Europie

Sprawę Ziobro komentowali w poniedziałek politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza ocenił, że "to jest pierwszy przypadek w historii cywilizowanej Europy, gdzie zorganizowana grupa przestępcza, mafia, zainstalowała się w Ministerstwie Sprawiedliwości".

- I walczyła, można powiedzieć, z użyciem Funduszu Sprawiedliwości i Pegasusa z tymi ludźmi, którzy przestępstwa tej mafii, ich wałki próbowali odkrywać - mówił.

Brejza: w żadnym państwie UE mafia nie działała w rządzie

Biejat: przewiduję scenariusz, który już niestety widzieliśmy

Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy mówiła o tym, jak jej zdaniem potoczy się sprawa. - Przewiduję scenariusz, który już niestety widzieliśmy - że pan Zbigniew Ziobro nadal będzie się ukrywał w Budapeszcie i opowiadał różne niestworzone historie o swojej domniemanej niewinności i mesjaństwie na rzecz polskiej prawicy i Polski - powiedziała.

- My będziemy czekać, aż na Węgrzech zmieni się władza, a parasol roztaczany nad politykami dawnej Suwerennej Polski wreszcie się skończy - dodała.

Biejat: będziemy czekać aż na Węgrzech zmieni się władza Źródło: TVN24

Czarzasty: będzie całe życie uciekał?

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy był pytany, co w sytuacji, kiedy Ziobro będzie poza granicami kraju.

- Zapewniam państwa, że nawet jeśli 50 procent klubu PiS wyjedzie do Budapesztu, to posiedzenia Sejmu dalej będą zwoływane - odparł.

Czarzasty o sprawie Ziobry: jest jakiś kres rozsądku tej sprawy Źródło: TVN24

Czarzasty przypomniał o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych na Węgrzech. - Jeżeli (Viktor) Orban przegra, to pan Ziobro przeniesie się na Kubę? (…) Będzie całe życie uciekał? - pytał. - Jeżeli będzie całe życie uciekał, to znaczy, że to, co robił w polityce, spowodowało, że całe życie musi uciekać przed odpowiedzialnością - mówił dalej. - Jak na byłego ministra sprawiedliwości, to super efekt pracy - ironizował.

