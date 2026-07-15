Polska Włodzimierz Czarzasty wysłał pismo do Karola Nawrockiego. "Miła korespondencja" Oprac. Kuba Koprzywa |

Czarzasty: skierowałem pismo do Nawrockiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na środowej konferencji poinformował, że w poniedziałek wysłał do prezydenta Karola Nawrockiego pismo w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Przypomniał w nim, że Sejm w czerwcu wybrał Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. - Uchwała Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK została doręczona prezydentowi oraz ogłoszona w dzienniku urzędowym RP Monitor Polski - odczytał pismo marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu zwrócił się do prezydenta "o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu" sędziego TK przez Patyrę.

Włodzimierz Czarzasty o "miłej korespondencji" z Karolem Nawrockim

Czarzasty pytany był później o to, czy ma jakiś plan "B" w sprawie Patyry i czy planuje na przykład zorganizowanie ślubowania w Sejmie, podobnie jak w przypadku czworga wybranych w marcu sędziów. Czarzasty powiedział, że w przypadku sędziów wybranych w marcu Nawrocki tłumaczył się tym, że ma za mało czasu, aby przyjąć ślubowanie od każdego z nich.

Marszałek Sejmu zwrócił się do prezydenta i przypomniał, że "mija miesiąc" od wyboru nowego sędziego. - W momencie, kiedy miną następne dwa tygodnie, to argument o tym, że ktoś, to znaczy sędzia, podejmuje inne działania, upadnie - powiedział.

Czarzasty ocenił, że jest to "miła korespondencja między marszałkiem Sejmu a prezydentem, przypominająca o terminach i mówiąca o tym, że ktoś na to patrzy".

Czarzasty o "miłej korespondencji" z Nawrockim Źródło: TVN24

Zwróciliśmy się do kancelarii prezydenta z pytaniami w sprawie pisma od marszałka Sejmu i terminu ślubowania. Czekamy na odpowiedź.

Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

W marcu tego roku Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału. Byli to sędziowie: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz oraz Anna Korwin-Piotrowska. 1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli na zaproszenie prezydenta Nawrockiego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyła ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza tej czwórki do czynności w TK.

Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego TK na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja zakończyła się 28 czerwca. Sędzia Patyra nie objął wciąż obowiązków służbowych, ponieważ prezydent nie odebrał od niego dotychczas ślubowania. 3 lipca prawnik informował, że skierował do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Wskazywał, że chciał zasygnalizować w ten sposób gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK.

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