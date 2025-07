Czarzasty o rekonstrukcji rządu. "Powiedziałem to premierowi"

Kiedy rekonstrukcja rządu? Tusk: nie 22 lipca Źródło: tvn24

Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o planowanej na dni między 23 a 25 lipca rekonstrukcji rządu. Dopytywany, czy wie dokładnie, jak będzie ona wyglądać, powiedział, że każdy z liderów koalicji "wie sporo na ten temat".

Czarzasty: ostatnie słowo w rekonstrukcji należy do premiera

Stwierdził, że jeżeli chodzi o formację, którą reprezentuje, to "większość jest jasna". - Ale ostatnie słowo należy do premiera - dodał.

W ramach rekonstrukcji premier zapowiadał uszczuplenie rządu. Oznacza to, że partie wchodzące w skład koalicji, będą musiały zrezygnować z pewnej części przysługującym ich stanowisk w rządzie. Czarzasty zaznaczył, że "powiedział premierowi Tuskowi" o tym, z jakich stanowisk gotowa jest zrezygnować Lewica i nie zamierza informować o ustaleniach przed szefem rządu.

- Ktoś w tych czasach, gdzie jest dużo braku powagi, gdzie jest dużo rozgardiaszu, musi być poważny. Formacja, którą reprezentuję, jest poważna. Najpierw premier, najpierw koalicjanci, potem ustalenia, a potem premier informuje o tych ustaleniach i tak ma być - nakreślił Czarzasty.

Spięcia w koalicji. Czarzasty: każdy z nas odpowiada za dwie rzeczy

Dopytywany o ostatnie napięcia w koalicji rządowej, Czarzasty powiedział, że "musi" mieć zaufanie do wszystkich partnerów. - Nawet jeżeli nie muszę mieć zaufania, to telewizja (...) nie służy temu, żeby o tym opowiadać - dodał po chwili.

- Każdy z nas (liderów - red.) odpowiada za dwie rzeczy. Po pierwsze za swoją formację, ale - do cholery - odpowiada też za Polskę - stwierdził gość TVN24. Według niego to, co jest ważne, to aby "ten rząd złożony z demokratycznych partii dobrze rządził i żeby władza nie poszła w ręce PiS-u i Konfederacji".