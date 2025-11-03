Logo strona główna
Sąd zdecydował w sprawie ekstradycji "Wielkiego Bu"

Hamburski sąd zgodził się na ekstradycję do Polski Patryka M., pseudonim Wielki Bu vel Buła - potwierdził tvn24.pl adwokat Gregor P. Jezierski. Do ekstradycji może dojść szybko, niewykluczone, że do końca tygodnia.

"Wielki Bu", znany kiedyś po prostu jako "Buła", został zatrzymany 12 września na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania na lotnisku w Hamburgu. Od tamtej pory oczekuje na ekstradycję do Polski. W kraju grozi mu wyrok wieloletniego więzienia w związku z zarzutami o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w przemycie i handlu narkotykami.

Reprezentujący "Wielkiego Bu" przed niemieckimi urzędami adwokat Gregor P. Jezierski potwierdził tvn24.pl, że hamburski sąd zgodził się na ekstradycję do Polski Patryka M.

Pod koniec października informowaliśmy w tvn24.pl, że nie czekając na decyzję sądu, podejrzany złożył wniosek o przyznanie azylu politycznego przez władze w Berlinie. - Chcemy wykazać przed sądem, a także przed urzędem do spraw imigracji, że w sprawie mojego klienta istnieje uzasadniona obawa, że stanie się on obiektem rozgrywek politycznych między rządem a urzędem prezydenta - informował Gregor P. Jezierski.

"Wielki Bu" nie chce do Polski, chce azylu
"Wielki Bu" nie chce do Polski, chce azylu

Robert Zieliński

Patryk M. uzyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w freak-fightach, swoim przestępczym uwikłaniach oraz równoległej znajomości z Karolem Nawrockim, obecnie prezydentem RP.

Autorka/Autor: Robert Zieliński, js/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/wielki.bu

