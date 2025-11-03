Sąd zdecydował w sprawie ekstradycji "Wielkiego Bu"

"Wielki Bu" zatrzymany. Rzecznik prezydenta o reakcji Nawrockiego Źródło: TVN24

"Wielki Bu", znany kiedyś po prostu jako "Buła", został zatrzymany 12 września na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania na lotnisku w Hamburgu. Od tamtej pory oczekuje na ekstradycję do Polski. W kraju grozi mu wyrok wieloletniego więzienia w związku z zarzutami o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w przemycie i handlu narkotykami.

Reprezentujący "Wielkiego Bu" przed niemieckimi urzędami adwokat Gregor P. Jezierski potwierdził tvn24.pl, że hamburski sąd zgodził się na ekstradycję do Polski Patryka M.

Pod koniec października informowaliśmy w tvn24.pl, że nie czekając na decyzję sądu, podejrzany złożył wniosek o przyznanie azylu politycznego przez władze w Berlinie. - Chcemy wykazać przed sądem, a także przed urzędem do spraw imigracji, że w sprawie mojego klienta istnieje uzasadniona obawa, że stanie się on obiektem rozgrywek politycznych między rządem a urzędem prezydenta - informował Gregor P. Jezierski.

Patryk M. uzyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w freak-fightach, swoim przestępczym uwikłaniach oraz równoległej znajomości z Karolem Nawrockim, obecnie prezydentem RP.