Polska Wizyta wiceministra we Lwowie. Spotkał się z wysłanniczką Zełenskiego Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Na Wołyniu wydobyto szczątki ponad 50 osób. W badaniach pomagają Ukraińcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: fb.com/vereshchuk.iryna

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O wizycie Bosackiego we Lwowie poinformowało w sobotę na X MSZ. Resort przekazał, że Bosacki i Wereszczuk omówili podczas spotkania między innymi: relacje polsko-ukraińskie, kwestie historyczne, w tym otwarcie ukraińskich archiwów, sytuację obywateli Ukrainy w Polsce, współpracę gospodarczą oraz drogę Ukrainy do Unii Europejskiej.

Iryna Wereszczuk i Marcin Bosacki na spotkaniu we Lwowie Źródło zdjęcia: MSZ

W nagraniu zamieszczonym na X Bosacki powiedział, że rozmawiał z wysłanniczką Zełenskiego na tematy, które dotyczą wojny. Zapewnił, że Polska jednoznacznie wspiera walczącą z rosyjską agresją Ukrainą. Dodał, że poruszono też kwestie stosunków dwustronnych, w tym "spraw gospodarczych, historycznych i stosunków międzyludzkich".

- Mamy nadzieję, że po ważnym spotkaniu premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego w Lublinie będziemy świadkami nowego etapu w stosunkach polsko-ukraińskich, wzmocnionej współpracy, także gospodarczej i także przemysłów obronnych. Na to wszystko są ogromne szanse. Poczekajmy na wyniki w najbliższych tygodniach i miesiącach - powiedział wiceminister.

💬 A full day of important meetings in Lviv.



Deputy Foreign Minister @MarcinBosacki shared more about the visit to Ukraine 🇺🇦 ⤵️ pic.twitter.com/GlVA9eyX70 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) August 1, 2026

Ochrona praw Ukraińców za granicą jest "pod szczególnym nadzorem prezydenta" Zełenskiego

MSZ na platformie X doprecyzowało, że podczas rozmów z Wereszczuk podniesiono m. in.: znaczenie dalszego polskiego wsparcia dla Ukrainy w wojnie z Rosją, potencjał współpracy przemysłowej i obronnej, kwestie historyczne, otwarcie archiwów oraz postęp prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych.

W sobotę wieczorem Wereszczuk skomentowała, że spotkanie było "udane i owocne", a jego celem było "wzmocnienie partnerstwa ukraińsko-polskiego". Podkreśliła, że "szczególną uwagę poświęcono kwestiom pamięci historycznej".

Wiceminister Marcin Bosacki spotkał się we Lwowie z Iryną Wereszczuk Źródło zdjęcia: fb.com/vereshchuk.iryna

"Otwarty i szczery dialog w tej dziedzinie jest ważnym warunkiem wzmocnienia zaufania między naszymi narodami. Omówiliśmy również kwestie dotyczące społeczności ukraińskiej w Polsce. Ochrona praw i uzasadnionych interesów Ukraińców za granicą znajduje się pod szczególnym nadzorem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego" - napisała na Facebooku współpracowniczka ukraińskiego prezydenta. Dodała, że na spotkaniu poruszono też "inne ważne kwestie".

Wereszczuk o pamięci historycznej

Dzień przed spotkaniem z Bosackim we Lwowie Wereszczuk napisała na Facebooku, że Ukraina powinna prowadzić z Polską "uczciwy i otwarty dialog, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie pamięci historycznej".

Przypomniała, że prezydent Wołodymyr Zełenski polecił zacieśnić współpracę ze stroną polską w zakresie dokumentów archiwalnych. Poinformowała także o przeprowadzeniu spotkania międzyresortowego, którego celem był rozwój ukraińsko-polskiego dialogu archiwalnego.

Wereszczuk relacjonowała, że uczestniczyli w nim przedstawiciele Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy oraz jednostek archiwalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Służby Wywiadu Zagranicznego (SZR) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Powiadomiła, że podczas spotkania uzgodniono, iż priorytetowo potraktowana zostanie kwestia ofiar polsko-ukraińskiego konfliktu z lat 1939–1947, a działania skoncentrują się na digitalizacji i uporządkowaniu materiałów archiwalnych; ponadto zintensyfikowana ma być współpraca archiwalna z polskim Instytutem Pamięci Narodowej.

"Pamięć historyczna nie powinna być narzędziem politycznej konfrontacji. Powinna stać się fundamentem prawdy, wzajemnego szacunku i porozumienia między narodem ukraińskim i polskim" - oświadczyła Wereszczuk.

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W środę w Lublinie premier Tusk i prezydent Zełenski odbyli około godzinną rozmowę. Zełenski, według relacji Tuska, poinformował go o przebiegu rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Ponadto omówili kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w wojnie.

Zełenski przekazał, że jego rozmowa z Tuskiem dotyczyła m.in. dialogu historycznego między oboma państwami, współpracy obronnej oraz wyzwań dotyczących bezpieczeństwa obywateli Ukrainy w Polsce. Chodzi o odnotowane w ostatnim czasie przypadki agresji wobec Ukraińców mieszkających w Polsce.