Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała złożył rezygnację
Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski przekazał tvn24.pl, że Mikołaj Dorożała w czwartek złożył rezygnację ze stanowiska wiceministra klimatu i środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody.
Dorożała pełnił tę funkcję od 2023 roku. Był rekomendowany przez Polskę 2050.
Dorożała: odchodzę z poczuciem uczciwie wykonanej pracy
O swojej rezygnacji Dorożała poinformował w mediach społecznościowych. "Chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej misji. Robiliśmy rzeczy przełomowe w trudnych realiach politycznych, często pod prąd. Odchodzę z poczuciem uczciwie wykonanej pracy i z czystym sumieniem. Byłem wierny swoim wartościom" - napisał.
"Kończę ten rozdział, ale nie kończę swojej drogi. Ochrona polskiej przyrody to sens mojej pracy - będę jej oddany zawsze, niezależnie od tego, czy w służbie publicznej, w nauce, czy w działalności społecznej - dodał.
Dorożała skonfliktowany był ze środowiskami myśliwych, leśników, a także przedstawicieli branży drzewnej. Był między innymi zwolennikiem okresowych badań lekarskich dla myśliwych, a także wprowadzenia ograniczeń w wycince lasów. W koalicji rządzącej był atakowany głównie przez PSL, w tym szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza.