Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała złożył rezygnację

Wiceminister Mikołaj Dorożała o wynikach audytu w Lasach Państwowych Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski przekazał tvn24.pl, że Mikołaj Dorożała w czwartek złożył rezygnację ze stanowiska wiceministra klimatu i środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody.

Dorożała pełnił tę funkcję od 2023 roku. Był rekomendowany przez Polskę 2050.

Dorożała: odchodzę z poczuciem uczciwie wykonanej pracy

O swojej rezygnacji Dorożała poinformował w mediach społecznościowych. "Chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej misji. Robiliśmy rzeczy przełomowe w trudnych realiach politycznych, często pod prąd. Odchodzę z poczuciem uczciwie wykonanej pracy i z czystym sumieniem. Byłem wierny swoim wartościom" - napisał.

"Kończę ten rozdział, ale nie kończę swojej drogi. Ochrona polskiej przyrody to sens mojej pracy - będę jej oddany zawsze, niezależnie od tego, czy w służbie publicznej, w nauce, czy w działalności społecznej - dodał.

Dorożała skonfliktowany był ze środowiskami myśliwych, leśników, a także przedstawicieli branży drzewnej. Był między innymi zwolennikiem okresowych badań lekarskich dla myśliwych, a także wprowadzenia ograniczeń w wycince lasów. W koalicji rządzącej był atakowany głównie przez PSL, w tym szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza.