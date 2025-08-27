Magierowski: decyzja Nawrockiego będzie miała długofalowe konsekwencje

Grabiec: weta prezydenta są na oślep Źródło: TVN24

Były ambasador Polski w Izraelu i Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o wecie prezydenta Karola Nawrockiego dla nowelizacji ustawy o pomocy dla Ukraińców i krytyce, jaka go za to spotkała.

- Mam wrażenie, że kancelaria prezydenta nie do końca była przygotowana na ten zmasowany atak po ostatnich decyzjach dotyczących między innymi naszych relacji, mówiąc najszerzej, z Ukrainą czy też z uchodźcami ukraińskimi i migrantami, którzy żyją i pracują w Polsce - powiedział dyplomata.

Według niego "ta decyzja będzie miała długofalowe konsekwencje dla naszych relacji".

Dodał, że trzeba "zastanowić się nad tym, do jakiego stopnia ta decyzja pogorszy nasze relacje - nie mówię tego w sensie stricte pejoratywnym, tylko na ile wpłynie na nasze relacje z Kijowem". - Bo widać już, że wpływa w sposób dość intensywny - dodał.