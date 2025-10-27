"Zadziwiające nazwiska" na liście Pegasusa. Żurek: to była hakownia

Święczkowski pytany o materiały pozyskane przez Pegasusa z urządzeń Giertycha Źródło: TVN24

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24, że lista osób, które były inwigilowane Pegasusem, liczy 578 osób.

Minister Żurek o Pegasusie: hakownia

- Dzisiaj widzimy tę linię obrony byłego ministra (Michała) Wosia i (Zbigniewa) Ziobry: "myśmy kupili system, który miał ścigać przestępców". To jest po prostu zwykła ściema, bo wiadomo było, że chodzi o to, żeby ukryć środki na zakup tego systemu po to, żeby być może także politycy z własnego matecznika nie wiedzieli, że będą śledzeni takim systemem - mówił.

Według Żurka "to jest klasyczny przykład szukania haków na swoich potencjalnych przeciwników wewnątrz partii czy obozu, który rządzi, ale głównie na opozycję".

Dopytywany o to, kiedy poznamy pełną listę inwigilowanych Pegasusem, gość TVN24 odparł, że rozmawia o tym z prokuratorami, a na przeszkodzie stoją "moce przerobowe prokuratury". - Musimy mieć świadomość, że na tej liście są różne podmioty - dodał.

- Na pewno są tam nazwiska takie zadziwiające - wyjawił Żurek i uzupełnił, że "ma się wrażenie, że to była tak zwana hakownia".