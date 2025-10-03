Żurek: możemy dobitnie powiedzieć, że w latach 2015-2023 budowano w Polsce system autorytarny Źródło: TVN24

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek będzie dziś gościem programu "#BezKitu" w TVN24 i TVN24+ o godz. 20.

"Szybsze rozprawy, krótsze kolejki i wyroki wydawane w pełni legalnych składach. O tym właśnie jest nowelizacja rozporządzenia" - napisał minister Żurek w serwisie X. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości nowelizujące regulamin urzędowania sądów opublikowano w Dzienniku Ustaw we wtorek. Nowelizacja odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

Według ministra Żurka, zmiany są zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, według którego obywatel ma prawo do sądu ustanowionego zgodnie z prawem. "Dlatego eliminujemy ryzyko wyroków wydawanych przez nielegalne składy, a obywatel zyskuje pewność, że jego sprawa będzie rozpoznana szybko i przez niezależny sąd" - podkreślił szef MS.

"Wiem z praktyki, że losowanie całych trójek paraliżowało pracę sądów - jeden sędzia był przypisany do kilkunastu składów, a obywatel czekał latami na wyrok. Dlatego zostaje losowanie referenta przez SLPS, a reszta składu dobierana jest według jasnych i przejrzystych zasad, ustalonych przez prezesa sądu i zaopiniowanych przez kolegium" - napisał Żurek.

Nawrocki: będę strażnikiem niezawisłości sędziów

Pół godziny po wpisie ministra sprawiedliwości, wpis odnoszący się do sędziów opublikowała kancelaria prezydenta, w formie tekstu pod portretowym zdjęciem Karola Nawrockiego.

"Konstytucja jednoznacznie stanowi, że powoływanie sędziów jest wyłączą prerogatywą Prezydenta Polski. Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pozostanę strażnikiem tej zasady - strażnikiem niezależności sądów, niezawisłości sędziów i ich nieusuwalności" - czytamy w zamieszczonej przez KPRP grafice.

Krytyka nowelizacji rozporządzenia

Nowelizacja rozporządzenia dokonana przez ministra Żurka spotkała się z krytyką ze strony polityków opozycji. Wskazywali oni m.in. na dodany do regulaminu zapis stanowiący, że "przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu".

"(Zbigniew) Ziobro i jego ludzie mówią dziś o 'sądach na telefon'. Skądś to znamy, w końcu to oni wymieniali prezesów (sądów - red.) faxem i obsadzili neo-KRS, niszcząc zasadę kolegialności i niezależności" - zareagował na tę krytykę we wpisie Żurek.

