W ministerstwie edukacji dziś rozmowy o pieniądzach dla nauczycieli

22-letnia kobieta, wracając nad ranem po pracy do domu, została zgwałcona na klatce schodowej w bloku w Katowicach. Sprawca miał ją śledzić, a potem grozić nożem i "doprowadzić do obcowania płciowego". 25-latek podejrzany o popełnienie przestępstwa został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia.