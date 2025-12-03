Logo strona główna
W "Kropce nad i" o decyzji Nawrockiego: miał być pokaz siły, wyszedł pokaz słabości

pc
Źródło: TVN24
- Nawrocki upodobał sobie wetowanie. Mam wrażenie, że robi dwie rzeczy: wetuje i chodzi na mecze - komentował w "Kropce nad i" poseł Lewicy Tomasza Trela. - Miał być pokaz siły, wyszedł pokaz słabości - powiedziała posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo. Goście TVN24 odnieśli się też do słów Nawrockiego o oczekiwaniu "wdzięczności" od prezydenta Ukrainy.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi. Za tym rozwiązaniem głosował m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i część posłów PiS. Weto Nawrockiego zostanie poddane pod głosowanie w Sejmie, do jego odrzucenia potrzebne będzie 276 głosów. Prezydent złożył własny projekt ustawy. 

Decyzję Nawrockiego komentowali w "Kropce nad i" Aleksandra Leo (Polska 2050) oraz Tomasz Trela (Lewica). - Miał być pokaz siły, wyszedł pokaz słabości. Bo na koniec komu prezydent robi na złość? Bogu ducha winnym zwierzętom, które całe życie spędzają na łańcuchu - mówiła Leo.

Aleksandra Leo, Tomasz Trela
Aleksandra Leo, Tomasz Trela
Źródło: TVN24

- Nawrocki upodobał sobie wetowanie. Mam wrażenie, że robi dwie rzeczy: wetuje i chodzi na mecze piłkarskie. Zachowuje się jak kibol z kampanii wyborczej i robi krzywdę zwierzętom i ludziom, którzy walczyli o to prawo - powiedział Trela.

Leo: prezydent wprowadza Polaków w błąd

Zdaniem posłanki Polski 2050 prezydent wprowadza w błąd opinię publiczną. - Wydawałoby się, że kto jak kto, ale prezydent powinien mieć sporą wiedzę na temat kawalerek. A tu okazuje się, że jednak wprowadza Polaków w błąd, ponieważ to są nieprawdziwe informacje - mówiła.

- Te nowe przepisy gwarantowały kojce w zależności od wielkości i wagi psa 10, 15, 20 metrowe. Tymczasem kawalerki, miejskie kawalerki, ich powierzchnia użytkowa najmniejsza może mieć 25 metrów. Wszystko poniżej to są patokawalerki, więc to jest oczywiste wprowadzanie w błąd - oceniła.

Trela: Nawrocki chciał się przypodobać Braunowi

Nie jest jasne, jak nad wetem Nawrockiego zagłosują politycy PiS, którzy wcześniej byli za przyjęciem projektu. Część z nich pod wpływem decyzji prezydenta zmienia swoją narrację. Kaczyński już teraz zapowiada, że nie opowie się za przegłosowaniem weta prezydenckiego.

- Zmierzymy się z wetem prezydenckim i będziemy apelować do rozsądku tych, którzy kilka tygodni temu głosowali za. Bo oni będą musieli połknąć swój język i wywrócić się o własne nogi. Coś się zmieniło przez kilka tygodni - zauważył gość TVN24.

- Myśmy chcieli tym zwierzętom ulżyć, ale stanął na drodze Karol Nawrocki, który mówi, że nie będzie pomagał, bo chce się przypodobać Braunowi, Konfederacji, temu elektoratowi, który jest zawsze na nie? - zasugerował Trela.

Trela: Nawrocki chciał się przypodobać Braunowi
Źródło: TVN24

Leo: jestem gotowa przekonywać Kaczyńskiego

Leo zapowiedziała, że w sprawie ustawy łańcuchowej jest gotowa rozmawiać z Kaczyńskim. - Akurat słyszałam, że prezes Kaczyński kocha zwierzęta i ich los jest dla niego bardzo ważny. Myślę, że dlatego właśnie zagłosował za ustawą łańcuchową. Jeżeli to miałoby pomóc i zakończyć raz na zawsze cierpienie zwierząt ponad podziałami, po stronie empatii, po stronie zwierząt, ja mogę iść i przekonywać - zapewniała.

Monika Olejnik dopytywała o tzw. ustawę futerkową, którą prezydent zdecydował się podpisać. - To też nie jest wielka łaska wykonana przez prezydenta Nawrockiego, że podpisze dobre prawo - ocenił Trela. - To jest obowiązek prezydenta, żeby podpisywać dobre prawo, które wychodzi z parlamentu, a dzisiaj obowiązek prezydenta on widzi tak, że jak jest dobre prawo, to ten kij w szprychy idzie coraz głębiej, żeby się rząd wywrócił - dodał.

Trela: Nawrocki wyskoczył jak stadionowy chuligan

W środę na profilach prezydenta w mediach społecznościowych pojawił się wpis: "Domagam się symetrii w relacjach z Ukrainą i oczekuję, że prezydent W. Zełenski wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy i narodu polskiego za wsparcie, jakie otrzymuje od naszego narodu". Do wpisu dołączono też nagranie.

Olejnik pytała gości TVN24 o te słowa Nawrockiego. - Prawdziwa pomoc nie jest po to, żeby usłyszeć dziękuję, tylko po prostu z poczucia, z dobroci serca, z pomocy sąsiadowi, które jest w potrzebie, ale też we własnym interesie, bo taka jest ochrona polskich granic, to jest nasz interes - odniosła się do słów prezydenta Leo.

Leo: prawdziwa pomoc nie jest po to, żeby usłyszeć dziękuję
Źródło: TVN24

- Karol Nawrocki jak taki stadionowy chuligan, w czapce wyskoczył, pokrzykuje, pohukuje i mówi, że nic mu się nie podoba, my pomagamy i będziemy pomagać, bo bezpieczna, suwerenna, niepodległa Ukraina to bezpieczna, suwerenna, niepodległa Polska - spuentował Trela.

OGLĄDAJ: "Pokaz słabości" Nawrockiego. Komu robi na złość?
pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kab

Źródło: TVN24

LewicaPolska 2050PsyKarol NawrockiUkrainaWojna w UkrainieWołodymyr Zełenski
