"Ostatnia tura negocjacji" w sprawie, która może się rozstrzygnąć "o włos"

W nadchodzącym tygodniu Sejm ma się zająć projektem dotyczącym depenalizacji aborcji. Poprzedni projekt w tej sprawie został odrzucony, między innymi głosami PSL, co wywołało spory w koalicji rządowej. - Słyszę ze strony PSL-u, że jest duża szansa na to, że nie trafi do kosza, że będą dalsze prace - mówiła w programie "W kuluarach" w TVN24 Agata Adamek. Radomir Wit przekazał, że we wtorek ma się w tej sprawie odbyć "ostatnia tura negocjacji".

Reporterzy TVN24 Agata Adamek i Radomir Wit rozmawiali w programie "W kuluarach" o nadchodzącym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się w środę. Ma się na nim odbyć pierwsze czytanie projektu dotyczącego depenalizacji aborcji. Poprzedni projekt w tej sprawie został odrzucony, między innymi głosami PSL, co wywołało spory w koalicji rządowej.

- To jest ta ustawa, która kilkoma głosami trafiła do kosza, wywołując ogromną burzę polityczną. Teraz do tego wracamy. Słyszę ze strony PSL-u, że jest duża szansa na to, że nie trafi do kosza, że będą dalsze prace. To znaczy, że nie zostanie przyjęty wniosek o wrzucenie jej do kosza od razu, co już w warstwie symbolicznej dla koalicji będzie miało znaczenie - mówiła Agata Adamek.

- W tej sprawie we wtorek ma się odbyć jeszcze ostatnia tura negocjacji i ostatnie domykające rozmowy, ale słyszę, że jest perspektywa na to, że będą głosy za tym, żeby to procedować dalej i nie odrzucać. To jest ten wariant, który jest teraz na stole - dodał Radomir Wit.

- Sprawa będzie o głos i o włos - skwitowała Agata Adamek.

12 lipca Sejm nie uchwalił nowelizacji Kodeksu Karnego, wniesionej przez klub Lewicy, dotyczącej częściowej depenalizacji aborcji. Zabrakło wówczas kilku głosów. W drugiej połowie lipca projekt został ponownie złożony. Zakłada m.in. uchylenie dwóch przepisów art. 152 Kk, mówiących o karze 3 lat więzienia za przeprowadzenie za zgodą kobiety przerwania ciąży w przypadkach, których nie dopuszcza ustawa, oraz nakłanianiu do tego.

W Sejmie działa komisja nadzwyczajna, powołana do prac nad czterema projektami dotyczącymi aborcji. Pierwszy z nich to właśnie projekt Lewicy dotyczący depenalizacji czynów związanych z terminacją ciąży. Są też dwa projekty (Lewicy i KO) wprowadzające możliwość aborcji do 12. tygodnia z woli kobiety. Z kolei Trzecia Droga w swoim projekcie proponuje powrót do stanu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., czyli przywrócenie możliwości aborcji w przypadku prawdopodobieństwa ciężkiej wady płodu. Chce też zorganizowania referendum w sprawie przepisów aborcyjnych

W programie "W kuluarach" w TVN24 dyskutowano także o ostatnich dniach kampanii w Stanach Zjednoczonych, a wyborczą rywalizację za oceanem śledzą dziennikarze "Faktów" TVN. Arleta Zalewska relacjonowała z Atlanty przedwyborcze nastroje Amerykanów, Piotr Kraśko z Waszyngtonu opowiadał o tradycji amerykańskiej polityki i o najnowszych sondażach. Marcin Wrona, relacjonujący z Wirginii, opowiadał, że zacięta walka będzie się toczyć nawet w dniu wyborów, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma ciszy wyborczej.

