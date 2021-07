Ustawa anty-TVN. "To sygnał dla inwestorów, że pieniądze zostawione w Polsce nie są pewne"

Koncesja na nadawanie dla stacji TVN24 wygasa za 72 dni. W międzyczasie w Sejmie pojawił się projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który uderza w stację TVN. Sprawę komentują media z całego świata i Polski, jak również politycy.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w uzasadnieniu. W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN.

Od początku sprawę komentują media z całego świata. "Kanał informacyjny TVN24, który nagłaśnia podejrzenia nieprawidłowości i skandali w polskim rzadkie, od dawna irytuje partię Prawo i Sprawiedliwość" - napisał "The Washington Post". "Od momentu przejęcia władzy Prawo i Sprawiedliwość podejmuje kroki, by kontrolować media. (...) Wcześniej w tym roku państwowy gigant paliwowy PKN Orlen kupił regionalną grupę medialną od niemieckiego właściciela. Partyjni lojaliści zostali awansowani na kierownicze stanowiska" - czytamy w amerykańskim dzienniku.

O projekcie wypowiadali się też redaktorzy naczelni polskich mediów. - Władza nie lubi, jak się jej patrzy na ręce i rozlicza z obietnic - powiedział Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika "Rzeczpospolita". Jerzy Baczyński, redaktor naczelny "Polityki" przypomniał, że "istota niezależności mediów polega na ich niezależności od państwa, od władz publicznych". - To jest próba realizacji tej pewnej wizji państwa i ideologii państwowej, z którą Jarosław Kaczyński zresztą się specjalnie nie kryje, czyli centralizacji wszystkich instrumentów władzy, w tym, jak on to mówi, centrum politycznym i wyłączenie wszystkich instrumentów kontrolnych - dodał.

Bartosz Węglarczyk, dyrektor programowy i redaktor naczelny portalu Onet.pl, powiedział, że "wystarczy na przykład, gdyby ta ustawa weszła w życie, w postaci w jakiej jest napisany projekt, wystarczy dopisać potem nie tylko media elektroniczne, ale wszystkie media i wtedy się nagle okaże, że Onet też będzie miał problemy, i "Newsweek" też będzie miał problemy, i "Fakt" będzie miał problemy".

W sprawie projektu głos zabrały również organizacje zrzeszające dziennikarzy. - Obecnie Polska podąża drogą Węgier. Rząd próbuje przejąć kontrolę nad prywatnymi mediami, które są niezależne i krytyczne. Proponowana nowelizacja prawa zmienia zasady przyznawania koncesji do nadawania, co stawia w trudnej sytuacji stację TVN należącą do koncernu Discovery. To ograniczy pluralizm mediów i da więcej przestrzeni tym prorządowym - powiedział Pavlov Szalai z organizacji "Reporterzy bez granic".

Scott Griffen, wicedyrektor Międzynarodowego Instytutu Prasy napisał w oświadczeniu: "Gdy zagraniczni lub niezależni właściciele są wypychani, wkraczają firmy związane z partią rządzącą, wykupują przedsiębiorstwo, odwracają jego profil redakcyjny, uciszają głosy krytyki i niszczą dziennikarstwo śledcze".

"To jest sygnał do inwestorów, że pieniądze zostawione w Polsce nie są pewne"

W sprawie wypowiadają się też ciągle polscy politycy. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział, że "jako wicemarszałek Sejmu zlecił sporządzenie trzem konstytucjonalistom opinii w tym zakresie czy ta ustawa, czy też czy ten projekt jest zgodny z polską konstytucją, prawem unijnym i umową handlową między polską i Stanami Zjednoczonymi". - Ze wstępnej analizy, oczywiście ona ma na razie wymiar wstępny, wynika jednoznacznie, że te przepisy nie przystają, czyli ten projekt ustawy nie przystaje, do przepisów, które obowiązują - dodał.

Poseł klubu Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal stwierdził, że "Polska jest coraz bardziej zaliczana do krajów zdezelowanej demokracji jak Turcja, jak Węgry, czyli takich państw, gdzie coś tam się udało, ale potem się zepsuło".

- Jeżeli chodzi o sygnał do elit politycznych to jest jasny sygnał, że Jarosław Kaczyński nie traktuje Stanów Zjednoczonych jako tego alianta, z którym łączą nas takie więzy najwyższego zaufania. To jest sygnał dla inwestorów, że pieniądze zostawione w Polsce nie są pewne, bo znajdują się pod ciśnieniem władzy. I to jest najgorsze. Ja to widziałem wiele razy na Ukrainie, jak się sypały inwestycje, dlatego że inwestorzy z Zachodu wiedzieli, że jeżeli tam dajesz pieniądze, wkładasz jakieś pieniądze, chcesz zarobić, to musisz jednocześnie biegać na dwóch łapkach wokół władzy, bo inaczej ta władza może ci to zaiwanić - dodał polityk.

Autor:mart\mtom

Źródło: TVN24