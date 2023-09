Prezydent Andrzej Duda spotka się w Nowym Jorku z Wołodymyrem Zełenskim

czytaj dalej

Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński zmianami w Kodeksie wyborczym doprowadzili do tego, że dzisiaj mamy wielki chaos z obwodami za granicą. A jak słyszę przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który nie wie, na miesiąc przed wyborami, co będzie z tymi głosami, to mam wrażenie, że świadomie rezygnujemy z tysięcy głosów, które mogą być stracone - skomentował szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha oceniła, że przewodniczący PKW "ma obowiązek mieć pewność, że każdy głos zostanie policzony, a nie dawać szansę" - oceniła posłanka Polski 2050 Joanna Mucha.