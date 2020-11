"Czy inne kraje Unii głosują za tymi rozstrzygnięciami, bo chcą sobie odebrać suwerenność?"

Na konferencji prasowej w Sejmie europosłowie Andrzej Halicki i Radosław Sikorski zapowiedzieli, że Koalicja Obywatelska będzie się domagać dołączenia do porządku obrad Sejmu wezwania rządu do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2021-27 i w sprawie funduszu odbudowy.

Halicki do premiera: pańskim obowiązkiem jest dbać o zdrowie i życie Polaków

We wtorek w Sejmie europosłowie Radosław Sikorski i Andrzej Halicki poinformowali, że został złożony wniosek o dopisanie do środowego porządku obrad izby punktu dotyczącego projektu uchwały autorstwa klubu Koalicji Obywatelskiej.

- To apel, w którym wzywamy Radę Ministrów i premiera do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej, a przede wszystkim przystąpienia do funduszu odbudowy - powiedział Halicki. - W ramach tego funduszu około 60 miliardów euro mogłoby przypaść Polsce na walkę ze skutkami pandemii - przypomniał.