Wiceszef MON o nowym nabytku polskiej armii

Wiceszef MON Cezary Tomczyk mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o zakupie przez Polskę urządzenia, które nazywa się Ultimate Building Machine. - To jest amerykański patent na tworzenie konstrukcji, które mogą być magazynami, schronami, koszarami. To taka gigantyczna drukarka, która produkuje elementy, z których składa się wielkie hangary i hale - tłumaczył. Dodał, że możemy mówić o pozyskaniu przez Polskę "fabryki schronów".

W poniedziałek odbyła się prezentacja pozyskiwanego przez Siły Zbrojne RP systemu do szybkiej budowy obiektów infrastrukturalnych Ultimate Building Machine (UBM). Kontrakt na zakup tych maszyn został podpisany w połowie stycznia. Produkowane przez amerykańską firmę M.I.C Industries UBM-mają trafić do jednostek wojsk inżynieryjnych w Inowrocławiu oraz Jarocinie, i być stosowane przede wszystkim do szybkiego wznoszenia infrastruktury związanej z Tarczą Wschód, czyli tworzonym wzdłuż granic z Rosją i Białorusią systemem umocnień oraz innych instalacji mających utrudniać ewentualną agresję.

Tomczyk: de facto pozyskaliśmy fabrykę schronów

Więcej o tym przedsięwzięciu mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.

- Jako resort obrony narodowej podpisaliśmy umowę z Amerykanami za kilkaset milionów złotych. Dzisiaj w Polsce byli przedstawiciele administracji amerykańskiej, żołnierze US Army. Pierwsza grupa oficerów już 17 marca pojedzie do Stanów Zjednoczonych, żeby się przygotowywać (do obsługi tych urządzeń - red.)- przekazał.

Wiceszef MON mówił też więcej o urządzeniach Ultimate Building Machine. - To jest amerykański patent na tworzenie konstrukcji, które mogą być magazynami, mogą być schronami, mogą być koszarami, mogą działać na rzecz obrony ludności. Tak, jak to dzisiaj zostało ładnie określone, to jest taka gigantyczna drukarka, która produkuje elementy, z których składa się wielkie hangary i hale - tłumaczył.

Tomczyk mówił także, że wkład w przedsięwzięcie będą mieli też polscy wojskowi naukowcy. - Dzięki polskim naukowcom wojskowym udało się opatentować elementy, które będą łączone razem z tą amerykańską maszyną. Czyli polska myśl technologiczna, polski patent, razem z amerykańską technologią, sprawi, że my de facto pozyskaliśmy fabrykę schronów - mówił dalej gość TVN24.

"Fundamentalny brak zrozumienia momentu, w którym jesteśmy"

Tomczyk komentował także postawę polityków Prawa i Sprawiedliwości wobec niedzielnej ostrej wymiany zdań między ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem i sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

- W polityce są takie momenty, kiedy nie do końca wiemy, jak się zachować i wtedy zawsze z pomocą przychodzi świętej pamięci profesor (Władysław - red.) Bartoszewski, który powiedział bardzo jasno - " jak nie wiesz, jak się zachować, to się zachowaj przyzwoicie" - powiedział.

- Dedykowałbym to wszystkim politykom PiS-u. No bo wtedy, kiedy mają wybór - interesu własnego kraju i jakiegoś niedookreślonego interesu politycznego to jednak, to być może na samym końcu, warto jednak postawić na interes własnego kraju - mówił dalej.

Zdaniem Tomczyka po stronie PiS-u jest "jakiś fundamentalny brak zrozumienia momentu, w którym jesteśmy".

Autorka/Autor:mjz/akw

Źródło: TVN24