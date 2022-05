Julia Tymoszenko: Niebezpieczne jest wierzenie, że porozumienie może doprowadzić do pokoju. Władimir Putin się nie zatrzyma

Kreml się nie zatrzyma na jakichkolwiek ustaleniach pokojowych - mówiła w "Faktach po Faktach" była premier Ukrainy Julia Tymoszenko, odnosząc się do ewentualnego porozumienia z Rosją w kontekście wojny w Ukrainie. - Wyjście pokojowe dla nich to jest pewne odciągnięcie kolejnej wojny. Dlatego nie wolno na to pójść - oceniła.

Była premier Ukrainy i liderka partii Batkiwszczyna Julia Tymoszenko mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 o obecnej sytuacji w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jej zdaniem "bardzo niebezpieczne jest wierzenie w to, że porozumienie może doprowadzić do pokoju". - Bo (Władimir) Putin się nie zatrzyma, Kreml się nie zatrzyma na jakichkolwiek ustaleniach pokojowych. To będzie po prostu pewna pauza, status quo, moment oddechu dla państwa okupanta, które zbierze się z siłami, a potem uderzy mordując już nie dziesiątki, a setki, tysiące, miliony - powiedziała.

- Wyjście pokojowe dla nich to jest pewne odciągnięcie kolejnej wojny. Dlatego nie wolno na to pójść - wskazywała. Jak mówiła Tymoszenko, "Ukraińcy doskonale to rozumieją".

Tymoszenko: agresor powoli, ale przesuwa się naprzód

Była ukraińska premier mówiła również o sytuacji w Donbasie. - Mamy absolutnie ciężkie boje, zaś okupant, agresor, Kreml dzisiaj powoli, ale przesuwa się naprzód i w Ługańsku, i Doniecku, zajmując kolejne ziemie - przyznała.

- Dzisiaj nie mamy wyłącznie tego uzbrojenia, na które czekamy od naszych przyjaciół z całego świata. Im szybciej nam je dostarczycie, tym szybciej przejdziemy do kontrataku - dodała.

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24