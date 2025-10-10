"Łowczyni szpiegów" wróciła

Oficerka w piątek podpisała umowę ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i od poniedziałku rozpocznie pracę - dowiedzieli się Maciej Duda i Łukasz Ruciński, dziennikarze "Superwizjera".
Magdalena Ejsmont będzie doradczynią szefa tej służby, generała Jarosława Stróżyka.
Major to bohaterka reportażu "Łowczyni szpiegów odchodzi z wojska". Gdy była poprzednio w SKW, zajmowała się rozpracowywaniem rosyjskiego zagrożenia i tropiła rosyjskich agentów. Za swoje działania otrzymała wiele nagród i odznaczeń.
Jak doświadczenie "łowczyni szpiegów" może się przydać w nowej pracy? - Doradca szefa SKW to nie jest zwykle stanowisko - uważa mecenas Antoni Kania Sieniawski, wieloletni pełnomocnik Ejsmont oraz generała Piotra Pytla, byłego szefa SKW.
I dodaje: - Mądry doradca to połowa sukcesu. Pani Magdalena dysponuje specjalistyczną wiedzą, szczególnie aktualną w obliczu zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej.
Kim jest Magdalena Ejsmont
Major Magdalena Ejsmont była jedną z niewielu kobiet pracujących w polskich służbach specjalnych. Jej kariera załamała się, gdy w 2015 roku tekę ministra obrony objął Antoni Macierewicz, a szefem wojskowego kontrwywiadu został Piotr Bączek, jego bliski współpracownik.
Wtedy wobec major Ejsmont wszczęto postępowanie dyscyplinarne, zdegradowaną ją o stopień i w końcu odebrano jej niezbędne do pracy w służbach specjalnych poświadczenia bezpieczeństwa.
Stoczyła prawniczą batalię, która trwała dziewięć lat - od 2015 roku aż do 2024 roku - i wygrała.
- Po kilku latach wygraliśmy sprawę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jednak ówczesna SKW rozpoczęła procedurę odebrania poświadczeń na nowo i musieliśmy jeszcze raz przejść Wojewódzki Sąd Administracyjny, by dopiero w 2024 roku znów wygrać w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - wyjaśniał mecenas Antoni Kania-Sieniawski, który reprezentował major.
Gdy zapadł drugi z dwóch wyroków NSA, Ejsmont pełniła funkcję komendantki warszawskiej straży miejskiej.
Autorka/Autor: Maciej Duda, Łukasz Ruciński, akr/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP