Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Łowczyni szpiegów" wróciła

|
pap_20230216_0PT
Magdalena Ejsmont nowym komendantem stołecznej straży miejskiej
Źródło: TVN24
Słynna "łowczyni szpiegów" wróciła do kontrwywiadu wojskowego - dowiedzieli się dziennikarze "Superwizjera". Magdalena Ejsmont zacznie pracę lada dzień. Przed laty kariera oficerki tropiącej rosyjskich agentów załamała się, gdy ministrem obrony został Antoni Macierewicz.

Oficerka w piątek podpisała umowę ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i od poniedziałku rozpocznie pracę - dowiedzieli się Maciej Duda i Łukasz Ruciński, dziennikarze "Superwizjera". 

Magdalena Ejsmont będzie doradczynią szefa tej służby, generała Jarosława Stróżyka.

Major to bohaterka reportażu "Łowczyni szpiegów odchodzi z wojska". Gdy była poprzednio w SKW, zajmowała się rozpracowywaniem rosyjskiego zagrożenia i tropiła rosyjskich agentów. Za swoje działania otrzymała wiele nagród i odznaczeń.

Jak doświadczenie "łowczyni szpiegów" może się przydać w nowej pracy? - Doradca szefa SKW to nie jest zwykle stanowisko - uważa mecenas Antoni Kania Sieniawski, wieloletni pełnomocnik Ejsmont oraz generała Piotra Pytla, byłego szefa SKW.

I dodaje: - Mądry doradca to połowa sukcesu. Pani Magdalena dysponuje specjalistyczną wiedzą, szczególnie aktualną w obliczu zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej.

OGLĄDAJ: Łowczyni szpiegów odchodzi z wojska
pc

Łowczyni szpiegów odchodzi z wojska

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Kim jest Magdalena Ejsmont

Major Magdalena Ejsmont była jedną z niewielu kobiet pracujących w polskich służbach specjalnych. Jej kariera załamała się, gdy w 2015 roku tekę ministra obrony objął Antoni Macierewicz, a szefem wojskowego kontrwywiadu został Piotr Bączek, jego bliski współpracownik.

Wtedy wobec major Ejsmont wszczęto postępowanie dyscyplinarne, zdegradowaną ją o stopień i w końcu odebrano jej niezbędne do pracy w służbach specjalnych poświadczenia bezpieczeństwa.

Magdalena Ejsmont
Magdalena Ejsmont
Źródło: Marcin Obara / PAP

Stoczyła prawniczą batalię, która trwała dziewięć lat - od 2015 roku aż do 2024 roku - i wygrała.

- Po kilku latach wygraliśmy sprawę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jednak ówczesna SKW rozpoczęła procedurę odebrania poświadczeń na nowo i musieliśmy jeszcze raz przejść Wojewódzki Sąd Administracyjny, by dopiero w 2024 roku znów wygrać w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - wyjaśniał mecenas Antoni Kania-Sieniawski, który reprezentował major.

Gdy zapadł drugi z dwóch wyroków NSA, Ejsmont pełniła funkcję komendantki warszawskiej straży miejskiej.

OGLĄDAJ: Łowczyni szpiegów odchodzi z wojska
pc

Łowczyni szpiegów odchodzi z wojska

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Maciej Duda, Łukasz Ruciński, akr/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieWojskoRosja
Maciej Duda
Maciej Duda
Łukasz Ruciński
Łukasz Ruciński
Czytaj także:
faktury shutterstock_2205886299
Nawet 2400 złotych więcej. Uderzenie po kieszeni
BIZNES
Tramwaj z muzyką Chopina
"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"
WARSZAWA
Bartłomiej Ciążyński, były wiceminister sprawiedliwości
Były wiceminister stanie przed sądem. Chodzi o wyjazd na wakacje służbowym autem
Wrocław
"Polska wykluczona z Jedwabnego Szlaku"?
FAŁSZ"Polska wykluczona z Jedwabnego Szlaku"?
Michał Istel
imageTitle
Prestiżowy tytuł rozstrzygnięty. Sabalenka poza zasięgiem Świątek
EUROSPORT
35 min
Trump
"Gdyby nie to, że Komitet Noblowski się wygłupił, nie miałbym z tym żadnego problemu"
Rozmowy na szczycie
shutterstock_475676500
Diagnozę FASD stawia na NFZ tylko jeden szpital. Resort zdrowia problemu nie widzi
Piotr Wójcik
Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Zoo ma nową mieszkankę. "Najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek ssaków drapieżnych"
WARSZAWA
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Kolejne osoby skazane
Szczecin
Nor'easter przyniesie silne opady i wiatr na wschodnie wybrzeże USA
Tworzy się u wybrzeży USA, przyniesie ulewy i porywisty wiatr
METEO
imageTitle
Gwiazdy wśród tysięcy żałobników. Pożegnano Ricky'ego Hattona
EUROSPORT
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Woda w kilku miejscowościach nie nadaje się do picia. Sanepid o skażeniu
Łódź
shutterstock_2651603895
Przejeżdżały na czerwonym świetle, jechały pod prąd. Jest dochodzenie
BIZNES
Hyuk Lee i Hyo Lee
Ich talent i znajomość polskiego zrobiły furorę. Dziś występ braci
Konkurs Chopinowski, przesłuchania
W muzeum, przed pałacem, w barze. Tu też obejrzysz transmisję Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
komisja-europejska-shutterstock_260719826
List Nawrockiego "brany pod uwagę" w Brukseli. "Wspieramy Polskę"
Polska
Grupa PROFILOVE TEAM
"Ruch zamiast siedzenia, woda zamiast słodzenia". NFZ rapuje o profilaktyce
Zdrowie
Nietrzeźwy mężczyzna ukradł samochód ojcu, pojazd spłonął
Ukradł ojcu samochód, pojazd spłonął
Białystok
imageTitle
Kanadyjczyk nie chciał jeździć w izraelskim zespole. Grozi mu gigantyczna kara
EUROSPORT
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne
BIZNES
"To jedno z najbardziej złożonych śledztw w ostatnich miesiącach"
Wysyłali narkotyki przez automaty paczkowe
Rzeszów
Kampus Banacha WUM
Polskie uczelnie medyczne wśród najlepszych na świecie
Zdrowie
kobieta telewizor
Te kinowe hity zaraz znikną z Playera. Ostatnia szansa, by obejrzeć
w Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne)
Weekend z manifestacjami i utrudnieniami
WARSZAWA
Paweł K.
Mówił o "trumnach na kołach". Łódzki adwokat z kolejnym wyrokiem
Łódź
Służby prowadzą ewakuację kempingu w Kartagenie w związku z ulewami
Stan "nadzwyczajnego zagrożenia", ewakuacja kempingu
METEO
Rozbił auto uciekając przed policją
Uciekał przed policją, doprowadził do wypadku. W aucie miał nie tylko narkotyki
Wrocław
shutterstock_2650540179
Inaczej nie wejdą do budynku. Rewolucja w wielkim banku
BIZNES
Kołobrzeg
Ciało kobiety unosiło się na wodzie
Szczecin
pielegniarka szpital shutterstock_2490896743
Które zawody są szczególnie obciążone depresją? Przełomowe badanie WHO
Anna Bielecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica