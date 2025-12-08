Tusk pisze, Nawrocki odpowiada. "Nie wypada panu"

Poseł PiS pytany o odrzucenie weta prezydenckiego: jesteśmy wrażliwi na krzywdę zwierząt Źródło: TVN24

"Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja" - napisał premier w poniedziałek. Na wpis szefa rządu zareagował Karol Nawrocki. "Panie Premierze, psy z łańcuchów uwolnimy - w Sejmie leży projekt mojej ustawy. Do dzieła!" - odpisał prezydent.

"Chciałbym też żeby symboliczny 'łańcuch' ściągnięto w końcu Panu Premierowi - wspieram jak mogę, ale bez dobrej woli Pan Premiera może się nie udać. A o mojej miłości do Polski proszę się uprzejmie nie wypowiadać - nie wypada Panu Premierowi" - dodał.

Panie Premierze, psy z łańcuchów uwolnimy - w Sejmie leży projekt mojej ustawy. Do dzieła!



Chciałbym też żeby symboliczny "łańcuch" ściągnięto w końcu Panu Premierowi - wspieram jak mogę, ale bez dobrej woli Pan Premiera może się nie udać 🥺



A o mojej miłości do Polski proszę… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) December 8, 2025 Rozwiń

Weto w sprawie ustawy łańcuchowej

W zeszły wtorek Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. ustawy łańcuchowej, która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi. Została ona wcześniej przyjęta przez Sejm głosami 280 posłów, w tym 49 z Prawa i Sprawiedliwości.

W dniu ogłoszenia weta do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie autorstwa prezydenta. Jak argumentował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, prezydent zawetował ustawę, "bo kojce wielkości małego miejskiego mieszkania to absurd", z kolei projekt Nawrockiego "to spuszczenie psów z łańcuchów".

