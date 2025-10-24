Tusk o Kaczyńskim. "Sąsiadka mówi o takich..."

Logo strona główna
Polska

Donald Tusk
Kaczyński na konwencji o programie PiS
Źródło: zdjęcia organizatora
"Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent" - napisał premier Donald Tusk. Skomentował w ten sposób słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że "Niemcy i Francuzi razem z nimi chcą nam zabrać państwo".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek na konwencji programowej partii w Katowicach powiedział, że Polska ma dziś przed sobą dwie opcje. Jedna z nich - którą określi jako "niemiecko-brukselska" - według prezesa PiS zakłada powstanie "państwa hegemonialnego".

Kaczyński: Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi
Źródło: TVN24

Według Kaczyńskiego "wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium". - Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie - mówił Kaczyński.

Kaczyński straszy Zachodem. "Fetysz PiS-u jest zaskakujący"

Kaczyński otworzył konwencję PiS. "Te trzy tematy muszą być wyeksponowane"

Donald Tusk o Jarosławie Kaczyńskim

"'Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo' - ogłosił Jarosław Kaczyński. Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent" - napisał we wpisie w serwisie X premier Donald Tusk.

Konwencja programowa pod hasłem "Myśląc: Polska" trwa od piątku, a zakończy się w sobotę. Łącznie podczas niej przewidziano 132 panele dyskusyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński przekazał, że w tegorocznych wydarzeniach ma wziąć udział ponad 600 panelistów i kilka tysięcy uczestników.

Tusk: Dajemy radę. Wygramy

Pierwszy sondaż "to był szok"

W sobotę odbędzie się też Konwencja i Rada Programowa Platformy Obywatelskiej, podczas której ma dojść do połączenia trzech partii tworzących Koalicję Obywatelską: PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej.

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wiktor Dąbkowski/PAP

Donald Tusk Jarosław Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska
