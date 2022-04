"Te pieniądze mogły pójść na nowe drogi, chodniki, place zabaw". Poszły na karę za Turów

Gawkowski: te pieniądze mogły pójść na nowe drogi, chodniki, place zabaw

Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, powiedział w rozmowie z reporterem TVN24, że "PiS przez nieudolność rządową okrada mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z 60 milionów złotych". - Te pieniądze mogły pójść na nowe drogi, chodniki, place zabaw. To są pieniądze z portfeli mieszkańców. Wczoraj zainterweniowałem u wojewody, czekam na odpowiedzi. Albo szybka deklaracja, że rząd to pokryje, albo będziemy wnosili o poniesienie odpowiedzialności przez tych, którzy do tego doprowadzili - mówił.

Kałużny oskarża PO: buduje się atmosferę polityczną do tego, żeby nas karać

- Po drugie, gdyby przedstawiciele PO nie wzywali do kolejnych rezolucji, kolejnych kar dla naszego polskiego państwa, to byśmy takiej sytuacji nie mieli - przekonywał Kałużny.

Na uwagę, że to Czesi zaskarżyli Polskę do TSUE ws. Turowa, odpowiedział: - No tak, ale buduje się atmosferę polityczną do tego, że można nas karać. Ta atmosfera ma wpływ na decyzje wydawane w instytucjach.