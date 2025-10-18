Trump przyjął Zełenskiego, incydent przed siedzibą PO, wypadek polskiego autokaru w Austrii

Atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej. Komentarze polityków Źródło: TVN24

1. Zełenski rozmawiał z Trumpem o Tomahawkach

Prezydent Ukrainy spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Amerykanie i Ukraińcy rozmawiali o sprzęcie wojskowym dla Kijowa i o próbach zakończenia wojny rozpoczętej przez Kreml.

W części otwartej dla dziennikarzy pojawił się temat rakiet manewrujących Tomahawk, których Rosjanie się boją, a które w rękach ukraińskich stanowiłyby dla nich ogromny problem.

Prezydent USA Donald Trump miał powiedzieć ukraińskiemu przywódcy, że przynajmniej na razie nie zamierza udostępnić Ukraińcom pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk - napisał serwis Axios, powołując się na źródła.

2. Incydent przed siedzibą biura PO

W budynek, w którym znajduje się między innymi siedziba biura krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, ktoś próbował rzucić koktajl Mołotowa.

Według świadków, dwóch mężczyzn miało przyjść z butelką wypełnioną nieznaną substancją. Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi, wykrzykiwali hasła wymierzone w Platformę Obywatelską. Zareagował świadek, który odepchnął mężczyznę z butelką. Rozbiła się ona przed wejściem do kawiarni, a napastnicy uciekli.

Incydent przed siedzibą biura PO Źródło: Radek Pietruszka/PAP/EPA

3. Wypadek polskiego autokaru w Austrii

Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen w Austrii polski autokar zderzył się z innymi pojazdami na polskich rejestracjach. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a kilkanaście odniosło obrażenia.

Autokarem podróżowała delegacja z Małopolski, w tym przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

4. Brak zgody na wydanie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream

Sąd nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Żurawlowa i uchylił mu tymczasowy areszt.

Sędzia Dariusz Łubowski wyjaśnił, że przedmiotem postępowania nie jest ustalenie, czy ścigany dopuścił się zarzucanego mu przez stronę niemiecką czynu, a jedynie czy czyn ten może stanowić podstawę do wykonania europejskiego nakazu aresztowania.

5. Pogoda na Wszystkich Świętych

Po mało przyjemnej pierwszej i drugiej dekadzie października amerykański model GFS wylicza spore ciepło w trzeciej. To, jak wielka fala ciepła znad południowej Europy dotrze do Polski, pozostaje sprawą otwartą.

Scenariusze europejskiego ECMWF są mniej entuzjastyczne, choć i one dają szansę na stopniową poprawę. A jak zapowiada się pogoda na Wszystkich Świętych? Tu europejski ośrodek jest wielkim optymistą.

