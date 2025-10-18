Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
warto wiedzieć

Trump przyjął Zełenskiego, incydent przed siedzibą PO, wypadek polskiego autokaru w Austrii

Trump, Zełenski
Atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej. Komentarze polityków
Źródło: TVN24
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ktoś próbował rzucić koktajl Mołotowa w budynek, w którym znajduje się siedziba biura krajowego Platformy Obywatelskiej. Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen w Austrii polski autokar zderzył się z innymi pojazdami na polskich rejestracjach. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 18 października.

1. Zełenski rozmawiał z Trumpem o Tomahawkach

Prezydent Ukrainy spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Amerykanie i Ukraińcy rozmawiali o sprzęcie wojskowym dla Kijowa i o próbach zakończenia wojny rozpoczętej przez Kreml.

W części otwartej dla dziennikarzy pojawił się temat rakiet manewrujących Tomahawk, których Rosjanie się boją, a które w rękach ukraińskich stanowiłyby dla nich ogromny problem.

Prezydent USA Donald Trump miał powiedzieć ukraińskiemu przywódcy, że przynajmniej na razie nie zamierza udostępnić Ukraińcom pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk - napisał serwis Axios, powołując się na źródła.

Zełenski o tym, czego z Trumpem "postanowili nie nagłaśniać"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski o tym, czego z Trumpem "postanowili nie nagłaśniać"

Świat

2. Incydent przed siedzibą biura PO

W budynek, w którym znajduje się między innymi siedziba biura krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, ktoś próbował rzucić koktajl Mołotowa.

Według świadków, dwóch mężczyzn miało przyjść z butelką wypełnioną nieznaną substancją. Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi, wykrzykiwali hasła wymierzone w Platformę Obywatelską. Zareagował świadek, który odepchnął mężczyznę z butelką. Rozbiła się ona przed wejściem do kawiarni, a napastnicy uciekli.

Incydent przed siedzibą biura PO
Incydent przed siedzibą biura PO
Źródło: Radek Pietruszka/PAP/EPA

3. Wypadek polskiego autokaru w Austrii

Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen w Austrii polski autokar zderzył się z innymi pojazdami na polskich rejestracjach. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a kilkanaście odniosło obrażenia.

Autokarem podróżowała delegacja z Małopolski, w tym przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

4. Brak zgody na wydanie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream

Sąd nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Żurawlowa i uchylił mu tymczasowy areszt.

Sędzia Dariusz Łubowski wyjaśnił, że przedmiotem postępowania nie jest ustalenie, czy ścigany dopuścił się zarzucanego mu przez stronę niemiecką czynu, a jedynie czy czyn ten może stanowić podstawę do wykonania europejskiego nakazu aresztowania.

Tak zareagował, gdy usłyszał wyrok
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak zareagował, gdy usłyszał wyrok

5. Pogoda na Wszystkich Świętych

Po mało przyjemnej pierwszej i drugiej dekadzie października amerykański model GFS wylicza spore ciepło w trzeciej. To, jak wielka fala ciepła znad południowej Europy dotrze do Polski, pozostaje sprawą otwartą.

Scenariusze europejskiego ECMWF są mniej entuzjastyczne, choć i one dają szansę na stopniową poprawę. A jak zapowiada się pogoda na Wszystkich Świętych? Tu europejski ośrodek jest wielkim optymistą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: EPA/SHAWN THEW

Udostępnij:
TAGI:
Platforma ObywatelskaWołodymyr ZełenskiDonald TrumpAustriaNord Stream 2Najważniejsze informacje
Czytaj także:
Izrael Hamas
Hamas przekazał Izraelowi ciało kolejnego zakładnika
imageTitle
Polityczna burza o mecz. Rząd "nie będzie tolerował antysemityzmu"
EUROSPORT
Wyblakła rafa niedaleko wyspy Cayman Brac na Morzu Karaibskim
Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?
Agnieszka Stradecka
imageTitle
Przedostatni przystanek LGP. O której dziś skoki w Hinzenbach?
EUROSPORT
imageTitle
Rollercoaster, sześć goli i niespodzianka w meczu PSG
EUROSPORT
Ulewy
Ulewy i porywy do 85 km/h. Uważajmy
METEO
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków
To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć
Klaudia Ziółkowska, Justyna Suchecka
imageTitle
Legenda hokeja bije rekordy. 53 lata i nadal nie ma dość
EUROSPORT
Jesień, deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
Dziś lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem
METEO
Atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej
"Wpadł w furię. Zaczął do mnie krzyczeć j***y platformersie"
Polska
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Media: Zełenski wraca z Waszyngtonu z pustymi rękami     
Donald Trump
Trump: Spotkanie z Zełenskim serdeczne. Kwestie granic wyznaczyły już wojna i wnętrzności
Wołodymyr Zełeński
Zełenski o tym, czego z Trumpem "postanowili nie nagłaśniać"
Radosław Sikorski, Péter Szijjártó
Sikorski odpowiada szefowi MSZ Węgier: nie, Peter
BIZNES
Wołodymyr Zełensky
Tomahawki na front? Zełenski zasugerował, co Ukraina mogłaby dać w zamian
imageTitle
Skład Polaków na zawody w Hinzenbach
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: to jest nie do utrzymania
BIZNES
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Wielka wygrana w Polsce
BIZNES
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 90-latkę na chodniku
WARSZAWA
Moskwa, Rosja
Potężna kara na Rosję utrzymana. Rekordowy wyrok
BIZNES
Gerhard Schroeder
Schroeder: panie przewodniczący, czy może pan zakończyć tę bzdurę?
BIZNES
Wołodymyr Zełeński
Trump pyta Zełenskiego o tunel. Rozbrajająco szczera odpowiedź
imageTitle
Podium Polaka w cieniu tragedii. Śmierć na Rajdzie Maroka
EUROSPORT
imageTitle
Wymiana ciosów w Lublinie. Czerwona kartka zmieniła losy meczu
EUROSPORT
Karoline Leavitt wdała się w sprzeczkę z dziennikarzem AP podczas briefingu prasowego
Zapytał o Budapeszt. Obraźliwa odpowiedź rzeczniczki Białego Domu
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
"Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu 'Diuna'"
METEO
Książę Andrzej
Oświadczenie księcia Andrzeja
"Tak dla portów" z podpisem Karola Nawrockiego
Branża apeluje do prezydenta o weto. "To realne ryzyko"
BIZNES
imageTitle
Kto obok Świątek? Skład Polski na Billie Jean King Cup
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o "komunikacie" z Warszawy. "Spodziewałem się go prędzej czy później"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica