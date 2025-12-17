Troje dzieci, trzy historie i wielka pomoc. Dziś finał akcji Fundacji TVN i programu Uwaga!

Dziś Wielki Finał Akcji Fundacji TVN i programu Uwaga! Źródło: Uwaga TVN

Wielkie Finały Akcji Fundacji TVN i programu Uwaga! zawsze mają wyjątkową, świąteczną oprawę. Zapraszane są gwiazdy, by zaśpiewały specjalnie dla dzieci i widzów. W poprzednich latach w programie wystąpili między innymi Kayah, Zbigniew Wodecki, Roksana Węgiel, Michał Szpak, Julia Kamińska, Anna Karwan, Alicja Majewska, Oskar Cyms i Beata Kozidrak. A wszystko po to, aby zebrać fundusze i sprawić, by dzieci miały lepsze życie.

W tym roku w ramach akcji Fundacji TVN i Uwagi! wyemitowano reportaże o Tosi, Błażeju i Kamilu. To oni są bohaterami tegorocznego Wielkiego Finału, który już dziś o 19:55 na antenie TVN.

Tośka to jest dziecko, które kilka razy wygrało ze śmiercią

12-letnia Tosia, która urodziła się jako wcześniak, od dziecka nie widzi, zmaga się z niedosłuchem i jest w spektrum autyzmu. Dziewczynka cały czas przechodzi różnego rodzaju terapie. Jej rodzice starają się też, by jak najlepiej radziła sobie w życiu i aby miała kontakt z innymi dziećmi. Uczęszcza do szkoły podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

- Tośka to jest dziecko, które kilka razy wygrało ze śmiercią - mówi o córce Monika Jendrzejczak. - Jak się urodziła, miała rączki i nóżki mniej więcej grubości mojego palca i do tego czerwoną, prześwitującą, niedojrzałą skórkę, przez którą było widać żyły - wspomina. - Potem każdy dzień to był strach, co będzie dalej - mówi pan Marek, tata dziewczynki.

Tosia dwukrotnie przeszła sepsę, miała wylew krwi do mózgu, sześć operacji oraz kilka transfuzji krwi. By dziewczynce żyło się lepiej, potrzebna jest nie tylko pomoc w codziennych czynnościach, ale także opieka licznych specjalistów. - Tośka od początku jest w bardzo intensywnej rehabilitacji logopedycznej, fizjoterapeutycznej, sensorycznej - mówi pani Monika. - Wszystko, czego potrzebuje, jest bardzo drogie. Nie wiem, co by było, gdyby nie było rehabilitacji. I nie chcę wiedzieć.

Jeżeli operacja by się nie powiodła, to Błażeja by z nami nie był

Siedmioletni Błażej ma wrodzoną wadę serca. - Na świat przyszedł Błażej, dostał 10/10 punktów. Rano, w szpitalu, przyszła pani doktor, mówiąc, że wezmą syna na badania i długo Błażej nie wracał. W końcu przyszła jakaś pani i pyta, czy jestem jego mamą. Powiedziała: "Niestety, już do pani nie wróci" - opowiada pani Marta, mama chłopca.

Skomplikowaną operację na otwartym sercu chłopczyk przeszedł, gdy miał rok. - Jeżeli operacja by się nie powiodła, to Błażeja by z nami nie było... - dodaje pani Marta. Łącznie chłopiec miał już trzy poważne operacje.

Dziś Błażej to uśmiechnięty siedmiolatek. Chodzi do pierwszej klasy, a jego choroby na pierwszy rzut oka nie widać. Jednak nie wiadomo, kiedy potrzebna będzie kolejna operacja. - Zawsze mówię rodzicom, że jeżeli mamy chorobę zastawki aortalnej, to mamy chorobę na całe życie. To niestety jest tak, że ta choroba będzie trwała cały czas - mówił w programie Uwaga! prof. Andrzej Kansy, kierownik kliniki kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka.

Teraz pomocy wymaga też tata Błażeja. Pan Karol doznał rozległego udaru. - Stało się to na moich rękach, na oczach syna - wspomina pani Marta. - Nigdy nie zapomnę słów Błażeja: "Powiedz, mamo, że tata przeżyje" - dodaje.

Pan Karol niedawno wrócił do domu. W szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych spędził łącznie osiem miesięcy. Mężczyzna uczy się chodzić, mówić, ma niedowład i ataki padaczki. Przez jego chorobę sytuacja finansowa rodziny stała się tragiczna. Rehabilitant i logopeda są potrzebni kilka razy w tygodniu. Konieczne są też środki higieniczne, leki i turnusy rehabilitacyjne. Błażej też potrzebuje rehabilitacji, regularnych wizyt u kardiologa i leków.

Nie wiadomo było, czy Kamil w ogóle przeżyje

16-letni Kamil kilka miesięcy temu miał wypadek na hulajnodze. Znaleziono go nieprzytomnego. Potrzebna była operacja ratująca życie, przez kilka dni Kamil był w śpiączce farmakologicznej, a po wybudzeniu nie poznawał nawet własnych rodziców. Teraz jest w trakcie intensywnej terapii i leczenia.

- To się stało kilometr od domu, na ścieżce rowerowej. Byliśmy tam w 30 sekund dosłownie. To był chaos. Niecodziennie się widzi własnego syna w karetce - mówi Artur Łętek, ojciec nastolatka. Do dziś nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Policja wykluczyła potrącenie przez samochód. Kask, który miał na sobie chłopak, niestety nie uchronił go przed ciężkimi obrażeniami. Nieprzytomnego Kamila znalazła przejeżdżająca kobieta i to ona wezwała karetkę. - Nie wiadomo było, czy Kamil w ogóle przeżyje - dodaje Ania, siostra Kamila. Kamil ma teraz indywidualny tok nauczania, przy którym pomaga mu m.in. mama. Najważniejsze dla rodziny jest to, żeby nie stracił motywacji do dalszej rehabilitacji, i wiary, że jego stan się poprawi.

Gdzie obejrzeć finał?

Wielki Finał Akcji Fundacji TVN i programu Uwaga! odbędzie się w środę 17 grudnia o 19:55. Będzie go można oglądać w Uwadze! na antenie TVN. To nie tylko podsumowanie, ale przede wszystkim wiele niespodzianek, zarówno dla podopiecznych Fundacji, jak i widzów. I dowód na to, jak wiele może zdziałać wspólna pomoc i wsparcie.

Program będzie emitowany na żywo z Kliniki Psychiatrii i Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Poprowadzą go Ryszard Cebula i prezeska Fundacji TVN Zuzanna Lewandowska.

