Polska

Zimoch odgryzł się Ślizowi

Tomasz Zimoch
Zimoch o słowach Śliza: cała historia mogła się zakończyć jeszcze w sali, w której odbywało się posiedzenie komisji
Źródło: TVN24
Tomasz Zimoch powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24, że emocje po tym, jak w wulgarny sposób wyraził się o nim szef klubu Polska 2050 Paweł Śliz, "nie opadły". Odpowiedział uszczypliwością na jego temat.

W trakcie środowego posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka posłowie mieli zajmować się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem rządowego projektu ustawy budżetowej na 2026 rok dla komisji finansów publicznych. Koalicja rządząca przegrała głosowanie dwoma głosami posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy opowiedzieli się za wnioskiem opozycji o zamknięciu posiedzenia.

Atmosfera była bardzo gorąca i nie wszyscy zdołali utrzymać nerwy na wodzy.

Chwilę po tym, jak zakończyło się głosowanie, mikrofony sejmowe wyłapały, co mówił Paweł Śliz, który w obraźliwy sposób obarczył byłego posła klubu Polski 2050 winą za przegraną. Zimoch nie głosował, choć brał udział w posiedzeniu. - To przez tego pier******go Zimocha, ku**wa - powiedział Śliz.

W środę wieczorem na platformie X Śliz pisał, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje słowa. Zapewnił, że "podobna sytuacja nigdy więcej się nie powtórzy".

komisja 3
Śliz wulgarnie o Zimochu
Źródło: iTV Sejm

Zimoch: Śliz ma chyba obsesję

Zimoch komentował całą sytuację w "Faktach po Faktach" w TVN24. Przyznał, że "emocje nie opadły".

- Dzisiejszy dzień ten smutek powiększył. Poseł Śliz, przewodniczący klubu Polska 2050, przewodniczący komisji sprawiedliwości, jak gdyby nigdy nic prowadził dzisiaj dwa posiedzenia komisji. Nie widzę u niego żadnego nawet takiego przemyślenia, żadnej refleksji, żadnego słowa - powiedział.

- Przewodniczący klubu i przewodniczący komisji sprawiedliwości ma chyba obsesję na moim punkcie, bo skąd mu w tym momencie, po tym przegranym głosowaniu, przyszło do głowy, że to przeze mnie niby (zostało - red.) przegrane to głosowanie - mówił dalej, nie szczędząc uszczypliwości.

Zimoch powiedział także, że "cała historia mogła się zakończyć jeszcze w sali, w której odbyło się wczorajsze posiedzenie komisji". - Śliz przecież wiedział, co zrobił. Poseł Śliz myślał tylko, że to nagranie się nigdzie nie ukaże. Ja też dowiedziałem się późno, do mnie zadzwonili dziennikarze - relacjonował poseł Zimoch.

Zimoch o rozmowie ze Ślizem. "Nie chcę opisywać dalej"

Następnie Tomasz Zimoch opisał przebieg swojej rozmowy z Pawłem Ślizem.

- Poseł Śliz przez blisko trzy godziny myślał, że "a może nikt na to nie zwróci uwagi".  Zadzwonił do mnie dopiero kilka chwil po tym, jak te nagrania pokazały się w internecie. Powiedział, że jest mu bardzo niestosownie, głupio. Zaproponowałem, żebyśmy może ustalili i co dalej, co z tym zrobić. Nie chcę opisywać dalej, jak przebiegała ta rozmowa - relacjonował gość TVN24.

Zapytany, czy z ust Śliza padło słowo "przepraszam", Zimoch odparł, że "ono było", a Śliz miał tłumaczyć, że wypowiedział wulgarne słowa pod wpływem emocji. - Ale przewodniczący tak ważnej komisji jest od tego, by te emocje studzić - ocenił poseł niezrzeszony.

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Polska 2050Tomasz Zimoch
