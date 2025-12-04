Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To nie byli śmieciowi agenci". Minister o skali dywersji

Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
Siemoniak o aktach dywersji na kolei: to byli zawodowcy
Źródło: TVN24
To byli, w złym znaczeniu tego słowa, zawodowcy - podkreślił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jego zdaniem akt dywersji na polskiej kolei był obliczony na dużą skalę.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapytany został w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o sprawę dywersji na kolei. Na pytanie o to, czy ktoś chciał doprowadzić do katastrofy, czy plan rosyjskich służb został zrealizowany, odparł: - Uważam, że wkalkulowany był najgorszy wariant.

Tomasz Siemoniak
Tomasz Siemoniak
Źródło: TVN24

- To byli, w złym znaczeniu tego słowa, zawodowcy. To nie byli śmieciowi agenci wynajęci do podpalenia składów z farbami - wskazał Siemoniak.

- W to przedsięwzięcie było wkalkulowane, że może być duża katastrofa kolejowa - powiedział koordynator służb specjalnych.

Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa

Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk

"Rosja zaczęła uważać, że wygrywa"

Dlaczego zdaniem Siemoniaka zapadła decyzja o takim uderzeniu w Polskę? - To jest w moim przekonaniu bardzo ściśle powiązane z tym, jakie są oceny sytuacji w Rosji - odpowiedział.

- Rosja zaczęła uważać, że wygrywa, że Ukrainę trawi duża afera korupcyjna, która osłabia Zełenskiego i że trzeba uderzać w państwa, które wspierają Ukrainę - mówił.

Jak ocenił minister koordynator służb specjalnych, "Rosja uważa, że ma przewagę i że jest w stanie doprowadzić do tego, że będzie złe porozumienie pokojowe dla Ukrainy, a państwa do tej pory wspierające Ukrainę, tak jak Polska, państwa europejskie, zaczną się mocno wahać, czy to jest nadal opłacalne, czy nadal jest ważne".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To oni są poszukiwani. Są listy gończe za dywersantami

To oni są poszukiwani. Są listy gończe za dywersantami

Jest wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania dywersantów

Jest wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania dywersantów

"Obserwujemy wzrost tego rodzaju zagrożeń"

Siemoniak pytany był też o to, czy skala rosyjskich planów rośnie z każdym miesiącem. - To faluje - odparł. - Właściwie nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli informacji o kolejnych zatrzymanych, o kolejnych aresztowanych - dodał.

Jak powiedział, "od dwóch miesięcy obserwujemy znowu wzrost tego rodzaju zagrożeń".

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska

- Mamy do czynienia z falami, że przez kilka miesięcy jest mniej prób, w większości udaremnianych albo nieudanych, a teraz jesteśmy w tej fazie, że tych prób jest więcej i ta dywersja torowa była złą, nową jakością, bo zupełnie inaczej w tym wypadku zachowywali się ci ludzie - mówił Siemoniak.

- My do każdego przypadku podchodzimy z wielką powagą. W każdym przypadku ci, którzy się na to decydują, kalkulują, że mogą być ofiary - powiedział.

Akty dywersji na kolei

Na trasie Warszawa-Dorohusk 15 i 16 listopada doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (województwo mazowieckie, powiat garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb (powiat puławski, województwo lubelskie) pociąg przewożący 475 pasażerów musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu.

Po incydentach dywersanci opuścili teren Polski przejściem granicznym w Terespolu. Prokuratura wydała za nimi listy gończe. Upubliczniono ich wizerunki.

OGLĄDAJ: Konflikt prezydent - rząd. Siemoniak: nie było żadnego działania służb przeciw Nawrockiemu
Siemoniak

Konflikt prezydent - rząd. Siemoniak: nie było żadnego działania służb przeciw Nawrockiemu

Siemoniak
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/KPRM

Udostępnij:
TAGI:
Tomasz SiemoniakKolejRosja
Czytaj także:
imageTitle
Szokujący wynik hitu mistrzostw świata. "Historyczne upokorzenie"
EUROSPORT
GettyImages-2248949821
Kataklizm uwięził turystki na wyspie. Brakuje im wody i jedzenia
Świat
Śnieżyce nawiedziły północną część japońskiej wyspy Honsiu
Odwołane loty, wypadki na drogach. Zmagają się ze śnieżycami
METEO
W czasie ucieczki uderzył w radiowóz
Pościg za 24-latkiem. Zaatakował gazem policjanta, uszkodził dwa radiowozy
Lubuskie
Putin i Uszakow podczas rozmów z Witkoffem
Trump podsumował rozmowy na Kremlu. "Do tanga trzeba dwojga"
Świat
Wyrok sądu
Zabójstwo, rabunek i przełom po latach. Dwóch seniorów skazanych, trzeci zmarł
Wrocław
Akcja przeciwko pedofilom. Stu zatrzymanych
Akcja policji wymierzona w pedofilów. Ponad stu zatrzymanych
Polska
Sekretarz handlu Howard Lutnick
"Jeśli wydarzy się ta szalona rzecz". Sekretarz handlu USA komentuje
BIZNES
Dworzec PKP w Piasecznie
Chcą przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Polski mistrz świata czekał na ten moment 963 dni
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku
WARSZAWA
Putin, Witkoff
Putin wrócił do niechlubnej tradycji. Jego człowiek musiał czymś zająć gości
Świat
shutterstock_1485986663
Zwolnili ją za unikanie pracy. Kłopot z nagraniem
BIZNES
imageTitle
Koniec słynnego małżeństwa. Pozew o rozwód złożony
EUROSPORT
Atak na zespół ratowników medycznych w Namysłowie
W rękach 16-latka wybuchł telefon. Osiem osób w szpitalu
Rzeszów
imageTitle
Spektakularny blok w ostatniej sekundzie
EUROSPORT
imageTitle
Tu Kot odzyskał wiarę w siebie
EUROSPORT
TUSK NAWROCKI
Jak zaczął się konflikt prezydenta z rządem? Minister wskazał "ten moment"
Polska
lekcie religia szkola_03
Gdzie na religię chodzi najwięcej uczniów, a gdzie najmniej?
Rzeszów
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Składka do likwidacji, ma być podatek. Nowy pomysł
BIZNES
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Zderzenie na S2 pod Warszawą. Olbrzymie korki
WARSZAWA
Spadające Geminidy
Nadchodzą noce spadających gwiazd
METEO
Henry Cuellar
Trump ułaskawił polityka opozycji i jego żonę. "Możesz spać spokojnie"
Świat
Zbigniew Boniek z niepokojem czeka na pierwszy mecz barażowy polskiej kadry
Boniek obawia się najgorszego. "To byłaby porażka społeczna"
Rafał Kazimierczak
Na swym oficjalnym profilu na Facebooku Azarow napisał, że potrzebuje kilku dni odpoczynku
Były premier Ukrainy i jego asystentka skazani
Świat
Nicolas Maduro
Zaskakujące słowa prezydenta Wenezueli
Świat
Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Łódzkim
Nie żyją trzy osoby. Sąd odracza wykonanie kary, bo Agnieszka "musi odbyć staż"
Bartosz Żurawicz, Piotr Krysztofiak
Stracili 650 tysięcy złotych
Nawet 60 tysięcy złotych kary dla właściciela. "Wielu z nich nawet nie wie"
BIZNES
52 min
Zełenski
Czerwona linia wojny. Dla Zełenskiego to byłby koniec jego władzy
Podcast o zagranicy
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica