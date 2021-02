Kolegium IPN "zadowolone" z odejścia Greniucha: nie zostaliśmy poproszeni o opinię w sprawie nominacji

Kolegium IPN "wyraża ubolewanie", że nie zostało poproszone o opinię

We wtorek oświadczenie wydało Kolegium IPN. "Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej z zadowoleniem przyjmuje decyzję prezesa IPN dr. Jarosława Szarka o przyjęciu rezygnacji pełniącego obowiązki dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu. Jednocześnie wyraża ubolewanie, że rozwiązanie to nastąpiło tak późno, a Kolegium nie zostało poproszone o opinię w procedurze nominacyjnej dr. Tomasza Greniucha na to stanowisko" - czytamy.