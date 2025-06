To pierwszy taki zabieg w Polsce

Rak płuc odpowiada za większość zgonów nowotworowych w Polsce Źródło: TVN24

Termoablacja polega na wprowadzeniu igły do guza i podgrzaniu go do wysokiej temperatury za pomocą mikrofal, co prowadzi do zniszczenia zmiany nowotworowej. Zabieg wykonuje się przez nakłucie skóry, pod kontrolą tomografii komputerowej, bez konieczności chirurgicznego otwierania klatki piersiowej.

Przełom w radiologii interwencyjnej

Dotychczas ta nowoczesna i małoinwazyjna metoda była stosowana jedynie w leczeniu przerzutów nowotworowych do płuc.

- Zabieg ten stanowi przełom w krajowej radiologii interwencyjnej i otwiera nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego ani radioterapii - ocenił dr Grzegorz Rosiak.

Zaznaczył, że pacjent, u którego wykonano termoablację, z powodu zaawansowanej niewydolności oddechowej nie mógł być operowany w sposób tradycyjny.

Jak wyjaśnił radiolog interwencyjny, guz, który poddano ablacji, miał średnicę 18 mm. Był zatem możliwy do usunięcia tą metodą. Termoablacja mikrofalowa jest bowiem metodą przeznaczoną wyłącznie do leczenia bardzo małych guzów, nieprzekraczających 2-3 cm średnicy.

Metody małoinwazyjne zyskują coraz większe znaczenie

- Należy również podkreślić, że nowotwór musi być we wczesnym stadium, bez przerzutów - dodał.

Małoinwazyjne zabiegi przy użyciu radiologii interwencyjnej od wielu lat są wykonywane na całym świecie. W Polsce są coraz bardziej doceniane i stosowane. Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia od 1 stycznia 2025 r. zabieg ten jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako świadczenie gwarantowane w leczeniu szpitalnym.

- Stanowi to ogromny postęp w dostępności małoinwazyjnych metod leczenia dla polskich pacjentów - uważa dr Rosiak.