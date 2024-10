- Kiedy nie ma immunitetu, logiczną konsekwencją będzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu - stwierdził we wtorek w TVN24 senator Krzysztof Kwiatkowski (KO), komentując sprawę posła Marcina Romanowskiego. Zaznaczył, iż "ten człowiek udowodnił, że będzie mataczył". Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-Trzecia Droga) dodał, iż jest "zaskoczony faktem, że pan Romanowski zrezygnował z prawa, by się bronić".

- Zakładam, że taki wniosek zostanie złożony i oczywiście od decyzji sądu już będzie zależeć, co się będzie w tej sprawie działo dalej, ale gdybym odpowiadał za pracę prokuratury, uważam, że taki wniosek trzeba złożyć. Skala nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości to setki milionów złotych (...). Nie mam żadnej wątpliwości, że z uwagi na skalę nadużyć powinno się z takiego środka skorzystać i taki wniosek złożyć - podkreślił senator KO.

- Dlaczego pan Romanowski teraz mówi, że stawi się do prokuratury? Bo wie to, co ja powiedziałem przed chwilą, że za chwilę będzie wniosek do prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Bo być musi. Ten człowiek udowodnił, że będzie mataczył - powiedział również.