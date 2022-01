Poszukiwania polskiego turysty w Tatrach. Po słowackiej stronie znaleziono jego plecak

czytaj dalej

Lecący z Warszawy do Gdańska samolot Polskich Linii Lotniczych LOT musiał zawrócić i lądować z powrotem w stolicy. Biuro prasowe PLL LOT przekazało, że kapitan "poprosił o asystę służb lotniskowych". Na nagraniu, do którego dotarliśmy, widać problemy z wciągnięciem podwozia. Ostatecznie pasażerowie odlecieli do celu innym samolotem.