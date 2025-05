Tak PiS ma instruować posłów w sprawie Nawrockiego. "Newsweek" ujawnia "przekaz"

Bochenek pytany o oświadczenie Nawrockiego Źródło: TVN24

PiS instruuje swoich posłów, jak mają bronić Karola Nawrockiego i uderzać w byłą opiekunkę Jerzego Ż., od którego kandydat PiS lata temu kupił mieszkanie w Gdańsku - przekazał "Newsweek", ujawniając treść "przekazu".

Kluczowe fakty: "Newsweek" ujawnił "przekaz" Prawa i Sprawiedliwości w sprawie mieszkań Karola Nawrockiego i pana Jerzego.

Według tygodnika, PiS instruuje posłów, aby przekonywali, że nabycie mieszkania było uczciwe i legalne.

Jednocześnie - donosi "Newsweek" - sugeruje prowadzenie ataków na kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego.

"PiS instruuje swoich posłów z tego, co i jak mówić. W najnowszym przekazie dnia wszyscy dostali informacje, jak bronić Karola Nawrockiego i uderzać w byłą opiekunkę Jerzego Ż., od którego Nawrocki kupił mieszkanie w Gdańsku" - przekazał w czwartek Jacek Gądek z "Newsweeka".

Portal tygodnika informuje, że już na wstępie przekazu, wyróżnionym na czerwono, wskazano, od czego należy zaczynać wypowiedzi. "Wszystko odbyło się uczciwie i legalnie. Całe mieszkanie zostało spłacone. Wszystko odbyło się na prośbę pana Jerzego, a działanie Karola Nawrockiego uchroniło pana Jerzego przed bezdomnością" - podał "Newsweek".

Karol Nawrocki w Węgrowie Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski

W następnej wskazówce napisano, że "prawdziwa afera mieszkaniowa była w Warszawie za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz, której Rafał Trzaskowski był szefem sztabu". W tym miejscu wskazuje się na hasła: "czyściciele kamienic, przejmowane mieszkania za bezcen na 128-latków, śmierć pani Brzeskiej".

"Niewłaściwe oznaczenie lub opis nie szkodzi"

Z ujawnionego przez "Newsweeka" przekazu wynika, że politycy mają tłumaczyć, że "w samym akcie notarialnym sprawa płatności została zapisana prawidłowo", a "wola stron, wzajemne zaufanie i fakty zostały potwierdzone przed notariuszem".

"Jest rzeczą powszechną na rynku, że sposób zapłaty jest ustalany na podstawie woli stron. Działając w ten sposób, Karol Nawrocki umówił się z Panem Jerzym, ze względu na jego sytuację życiową i chorobową, że płatność za mieszkanie będzie realizowana także w postaci comiesięcznych opłat za czynsz i koszty utrzymania" - przekazano.

Wskazano tutaj na zasadę prawa "Falsa demonstratio non nocet", która - jak wyjaśniono w przedstawionym przez "Newsweeka" przekazie - oznacza, że "niewłaściwe oznaczenie lub opis nie szkodzi, pod warunkiem, że kontrahenci zdają sobie sprawę z tego, na co się umówili, i to realizują".

"PiS i Karol Nawrocki byli na to przygotowani"

W kolejnym punkcie "przekazu" ujawnionego przez "Newsweeka" napisano, że "zaplecze Rafała Trzaskowskiego kłamie, kłamało i będzie kłamać - to ich sposób prowadzenia kampanii, którym wygrali wybory w 2023 r., okłamując Polaków".

Sugerowano podkreślanie, że politycy Koalicji Obywatelskiej "kontynuują kampanię hejtu, fejków, kampanię kłamstw". "PiS i Karol Nawrocki byli na to przygotowani - nie dadzą się złamać pomówieniami i kłamstwami" - dodano.

Politycy PiS zaś w swoich wypowiedziach mają przekonywać, że "kampania Trzaskowskiego nie idzie - w ciągu ostatniego półrocza zaliczył największy spadek w sondażach, mimo że miał wygrać w I turze z dużym poparciem".

Na zakończenie wskazano, wedle doniesień "Newsweeka", że "przegrana debata w Końskich, sukces konwencji PiS w Łodzi oraz wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie zwiększają wściekłość i kłamstwa ze strony przeciwników".

