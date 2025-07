Tak będą wyglądały kontrole na granicach. Minister tłumaczy

Siemoniak: Niemcy zmieniły swoją praktykę w sprawie kontroli na graniach Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek, że Polska czasowo przywróci kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Do tej decyzji odniósł się we wtorek w "Faktach po Faktach" w TVN minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Jak wyjaśnił, kilka tygodni temu "Niemcy zmieniły swoją praktykę".

Siemoniak o procedurze readmisji

- Nowy rząd (niemiecki - red) wprowadził nowe zasady i musimy na to zareagować. Chodzi o to, że obok klasycznych procedur readmisji zaczęła rosnąć kategoria niewpuszczanych do Niemiec - wyjaśnił szef MSWiA. Ocenił on, że imigranci nielegalnie przekraczający granicę powinni podlegać procedurze readmisji, jeśli strona niemiecka jest w stanie udowodnić, że migranci przekroczyli granicę Schengen w Polsce.

- My mamy szczelną granicę. Często ci sami migranci, którzy nie dostali się do Polski, dostają się przez Litwę i Łotwę. I dlatego wprowadzamy kontrolę na granicy polsko-litewskiej, żeby odnieść się do tego, że tylko w tym roku dwukrotnie wzrosła liczba nielegalnych imigrantów, którzy próbują (dostać się - red.) przez Litwę i Łotwę, a potem Polskę dalej do Niemiec - zaznaczył Tomasz Siemoniak.

- Uważamy, że jeżeli to są nielegalni migranci, powinni oni podlegać procedurze readmisji. Zasadnicza kategoria tej odmowy wjazdu to są w połowie obywatele Ukrainy. To oni mają prawo do pobytu w Polsce, nie mają prawa do pobytu w Niemczech - dodał szef MSWiA.

Tak będą kontrolowane samochody na granicach z Niemcami i Litwą

Tomasz Siemoniak wyjaśnił też, jak będą wyglądać zapowiedziane przez premiera kontrole na granicach. - Zrobimy wszystko, żeby te kontrole nie były dotkliwe dla polskich obywateli, przedsiębiorców, dla tych, którzy jeżdżą do pracy w jedną lub drugą stronę (...) Straż Graniczna otrzymała od premiera polecenie, żeby zrobić to w taki sposób, żeby jak najmniej utrudnić ten ruch, jak najmniej utrudnić zwłaszcza obywatelom polskim te działania - zapewnił minister.

Szef MSWiA wyjaśnił, że samochody "podejrzane o to, że mogą się w nich znajdować nielegalni imigranci, będą kontrolowane". - Turyści jadący w tamtym kierunku nie mają się czego obawiać i tutaj co najwyżej będzie pewne spowolnienie ruchu. Straż Graniczna nie będzie ich w żaden sposób kontrolowała. Będzie kontrolowała te samochody, które budzą podejrzenia, busy bez okien, oczywiście autobusy muszą być kontrolowane. Tutaj musimy pilnować swoich interesów - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji.

Samozwańczy "obrońcy granic". Minister: prokuratura będzie stanowcza

Minister był również pytany o samozwańczy Ruch Obrony Granic, powołany na początku czerwca 2025 roku przez prawicowego działacza Roberta Bąkiewicza.

- To jest absolutnie skandaliczne. To są ludzie, którzy pozornie się mienią patriotami, obrońcami munduru, a atakują funkcjonariuszy, konkretną funkcjonariuszkę Straży Granicznej, tacy damscy bokserzy, inaczej tego nie można określić. Wszystkie te sprawy są kierowane do prokuratury - zaznaczył Tomasz Siemoniak. Mówiąc o funkcjonariuszce, odnosił się do sytuacji, w której zwolennicy Roberta Bąkiewicza powielali w mediach społecznościowych wizerunek jednej ze strażniczek granicznych, twierdząc, że wpuściła do Polski migrantów, rzekomo popełniając przestępstwo.

Jak poinformował minister, zawiadomienia do prokuratury dotyczą między innymi znieważania funkcjonariuszy, podszywania się pod nich i utrudniania im czynności. Szef MSWiA podkreślił, że rozmawiał o tej sprawie z prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, a "prokuratura bardzo twardo zajmie się tą sprawą".

- Demonstranci byli rozczarowani, że nie ma żadnych migrantów w jakichś liczbach, żeby mogli tutaj coś im robić, no to zaczęli atakować funkcjonariuszy. (Internet - red.) obiegły filmiki z obrażaniem policjantów. Chciano sprowokować incydenty. Ewidentnie zachowywali się tak, żeby policjanci czy strażnicy zaczęli reagować w sposób kinetyczny i żeby można było powiedzieć: "proszę bardzo, zły rząd Tuska bije prawdziwych obrońców granicy". No przecież to skandaliczne, polityczne działanie - ocenił minister spraw wewnętrznych i administracji.

Szef MSWiA dodał też, że w sytuacji, w której samozwańczy "obrońcy granic" próbują zatrzymać czyjś pojazd lub żądają okazania dokumentów, należy zgłosić taki incydent policji lub strażnikom granicznym.

