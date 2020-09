"Szymonie, złóż się teraz do medialnego grobu". Politycznych weteranów rady dla Hołowni

"Ten spontan bardzo szybko się wypala"

"Jak nie ma emocji, pieniądze przestają płynąć"

"Ja już tu widzę konflikt"

Zbudować dobrą i solidną partię nie jest jednak wcale tak łatwo. - Uważaj na ludzi, z którymi współpracujesz! Trzeba zrozumieć, jakie są intencje osób, które są twoimi współpracownikami - doradza Ryszard Petru i dodaje: "Te osoby muszą być zaangażowane. Dobrze, gdyby były niezależne finansowo. A na końcu dnia okaże się, że większość i tak chce być radnymi. Ludzie głównie idą do polityki, jak się okazuje, w jakimś celu. Ci ideowcy wypadają dlatego, że ideowcy nie mają czasu na cotygodniowe zebrania partyjne, na knucie". Na razie do Hołowni dołączyła posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek. Niektórzy ten polityczny transfer uważają za poważny błąd. - To jest bez sensu. To jest tak amatorskie. To właśnie ten przykład pokazuje, że on nic nie rozumie. To jest najgorsze, co on mógł zrobić w tej chwili. Będzie miał jednego, czy iluś posłów i co oni zrobią? Co oni załatwią w Sejmie? Jaką sprawę przeprowadzą? To jest naiwność amatora, który nie rozumie, że nie jest kwestią chwilowy błysk fleszy, tylko mobilizacja przed wyborami - krytykuje Hołownię Janusz Palikot. A Ryszard Petru zwraca uwagę na to, że "łatwo jest prowadzić kampanię wyborczą, jak wszystko, co się mówi, to jest naszym programem". -Jak się pojawiają inne osoby, to trzeba ten program uspójnić, przekaz uspójnić, głosowania uspójnić. Szymon jest konserwatywny bardzo - komentuje Petru transfer Gill-Piątek i podsumowuje: "no ja już tu widzę konflikt". Paweł Kukiz napisał natomiast list do doradcy Szymona Hołowni, Michała Koboski, w którym wymienia błędy popełnione przez nich już na samym starcie. "Błędy kardynalne przez was popełnione: zapowiedź niezakładania partii i błyskawiczne poparcie Trzaskowskiego. Bez pieniędzy nie macie szans. Sam to doskonale wiem. Do wyborów aż trzy lata. To ogromnie wiele i bez środowiska w Sejmie - śmierć", doradzał w liście. I dodał, że ratunkiem przed polityczną śmiercią dla Hołowni miałoby być koło poselskie, a on sam jest otwarty na współpracę.