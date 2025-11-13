Hołownia złożył rezygnację

Logo strona główna
Polska

Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka
Hołownia: podpisałem zgodną z umową koalicyjną rezygnację z funkcji marszałka Sejmu
Źródło: TVN24
Szymon Hołownia podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - poinformowała Kancelaria Sejmu. Wybór Włodzimierza Czarzastego na jego następcę ma się odbyć 18 listopada.

O podpisaniu przez Hołownię rezygnacji Kancelaria Sejmu poinformowała w serwisie X.

Zgodnie z umową koalicyjną, od połowy do końca kadencji parlamentu funkcję marszałka Sejmu przejąć miał współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jednak w zeszłym tygodniu Hołownia poinformował, że podjął decyzję z Czarzastym, by wybór nowego marszałka odbył się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 18 listopada o godzinie 11.

- Przed chwilą podpisałem zgodną z umową koalicyjną rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Dzisiaj jest 13 listopada. Mijają dokładnie dwa lata, odkąd tę funkcję Sejm mi powierzył - oświadczył Hołownia w czwartek po południu na briefingu prasowym w Sejmie.

Wspomniał też o sporządzonym i opublikowanym na stronach sejmowych raporcie "Sejm bez barierek", w którym podsumował dwa lata sprawowania swojego urzędu i wymienił najważniejsze dokonania.

Hołownia zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu

Hołownia podkreślił, że przez te dwa lata miał "jeden priorytet". - Podstawowym zadaniem, z którego starałem się umiejętnie, czy nie, wywiązać, było zapewnienie stabilności państwu. Nie tej czy innej koalicji, nie tej czy innej opozycji, nie tej czy innej partii politycznej, tylko państwu polskiemu, które składa się z wyborców różnych partii, reprezentowanych tutaj na sali sejmowej - mówił.

Jak dodał, "dlatego zaprzysiągł Karola Nawrockiego" na prezydenta. - Taki był mój obowiązek, ale też, żeby jeszcze raz jasno to podkreślić. Państwo jest czymś więcej niż partią polityczną. Patria to coś więcej niż partia. Mówiłem o tym w czasie swojego pierwszego wystąpienia i nie patrząc na skutki czy cenę polityczną, którą przyszło mi za tę decyzję zapłacić, jestem z niej dumny - oświadczył.

- Chcę przekazać w jak najbardziej płynny sposób obowiązki marszałka Sejmu wskazanemu przez umowę koalicyjną mojemu następcy, Włodzimierzowi Czarzastemu. Nie dlatego, że to łatwy dla mnie proces, (...) ale dlatego, że się do tego zobowiązaliśmy - stwierdził Hołownia. Zapewnił też, że "zrobi wszystko", aby jego następca "jak najpłynniej wszedł w wypełnianie swoich obowiązków i przejął tę sejmową dość skomplikowaną maszynę".

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kancelaria Sejmu

Szymon Hołownia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica