Hołownia złożył rezygnację

Hołownia: podpisałem zgodną z umową koalicyjną rezygnację z funkcji marszałka Sejmu

O podpisaniu przez Hołownię rezygnacji Kancelaria Sejmu poinformowała w serwisie X.

❗️13 listopada 2025 r., po dwóch latach pełnienia funkcji Marszałka Sejmu, @szymon_holownia podpisał rezygnację z zajmowanego stanowiska. pic.twitter.com/3QzuSAxJMt — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) November 13, 2025 Rozwiń

Zgodnie z umową koalicyjną, od połowy do końca kadencji parlamentu funkcję marszałka Sejmu przejąć miał współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jednak w zeszłym tygodniu Hołownia poinformował, że podjął decyzję z Czarzastym, by wybór nowego marszałka odbył się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 18 listopada o godzinie 11.

- Przed chwilą podpisałem zgodną z umową koalicyjną rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Dzisiaj jest 13 listopada. Mijają dokładnie dwa lata, odkąd tę funkcję Sejm mi powierzył - oświadczył Hołownia w czwartek po południu na briefingu prasowym w Sejmie.

Wspomniał też o sporządzonym i opublikowanym na stronach sejmowych raporcie "Sejm bez barierek", w którym podsumował dwa lata sprawowania swojego urzędu i wymienił najważniejsze dokonania.

Hołownia podkreślił, że przez te dwa lata miał "jeden priorytet". - Podstawowym zadaniem, z którego starałem się umiejętnie, czy nie, wywiązać, było zapewnienie stabilności państwu. Nie tej czy innej koalicji, nie tej czy innej opozycji, nie tej czy innej partii politycznej, tylko państwu polskiemu, które składa się z wyborców różnych partii, reprezentowanych tutaj na sali sejmowej - mówił.

Jak dodał, "dlatego zaprzysiągł Karola Nawrockiego" na prezydenta. - Taki był mój obowiązek, ale też, żeby jeszcze raz jasno to podkreślić. Państwo jest czymś więcej niż partią polityczną. Patria to coś więcej niż partia. Mówiłem o tym w czasie swojego pierwszego wystąpienia i nie patrząc na skutki czy cenę polityczną, którą przyszło mi za tę decyzję zapłacić, jestem z niej dumny - oświadczył.

- Chcę przekazać w jak najbardziej płynny sposób obowiązki marszałka Sejmu wskazanemu przez umowę koalicyjną mojemu następcy, Włodzimierzowi Czarzastemu. Nie dlatego, że to łatwy dla mnie proces, (...) ale dlatego, że się do tego zobowiązaliśmy - stwierdził Hołownia. Zapewnił też, że "zrobi wszystko", aby jego następca "jak najpłynniej wszedł w wypełnianie swoich obowiązków i przejął tę sejmową dość skomplikowaną maszynę".

