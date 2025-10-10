Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szymon Hołownia zostanie przesłuchany w sprawie "zamachu stanu"

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia zostanie przesłuchany w sprawie jego słów o "zamachu stanu"
Źródło: TVN24
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia został wezwany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie na przesłuchanie. Odbędzie się ono w piątek o godzinie 10 - poinformował rzecznik jednostki prokurator Piotr Antoni Skiba. Hołownia ma być przesłuchany w charakterze świadka zawiadamiającego w związku z jego słowami o "zamachu stanu".

Jak przekazał Piotr Antoni Skiba, prokuratura przewiduje, że piątkowe przesłuchanie Szymona Hołowni będzie trwało "bardzo długo" i nie wyklucza kontynuowania go w innym terminie. Udział w czynnościach mają wziąć też pełnomocnicy pokrzywdzonych urzędów, które składały w sprawie zawiadomienia - Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego.

- Jesteśmy nastawieni na to, że być może trzeba będzie wyznaczyć inne terminy przesłuchania, jeśli okaże się, że będzie duża liczba pytań do świadka - zastrzega Skiba.

Przesłuchanie jest konsekwencją słów Hołowni z lipca, gdy stwierdził on, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu". Pytany, kto składał mu te propozycje, marszałek Sejmu mówił o ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich". Później Hołownia tłumaczył, że sformułowania "zamach stanu" użył nie w znaczeniu prawnym, tylko w znaczeniu politycznej diagnozy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hołownia wyjaśnia, co miał na myśli z "zamachem stanu"

Hołownia wyjaśnia, co miał na myśli z "zamachem stanu"

Chcą przesłuchać Hołownię w sprawie "zamachu stanu"

Chcą przesłuchać Hołownię w sprawie "zamachu stanu"

Śledztwo w sprawie "zamachu stanu"

Na koniec sierpnia prokurator Skiba informował, że przesłuchanie Hołowni jest planowane na pierwszą połowę października tego roku. Wówczas przekazał, że wniosek o przesłuchanie marszałka został finalnie dołączony do sprawy tak zwanego zamachu stanu z zawiadomienia Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego i bliskiego współpracownika Zbigniewa Ziobry. Lipcowe słowa Hołowni - mówił Skiba - doprowadziły do podjęcia przez prokuraturę decyzji o przesłuchaniu marszałka "w innej kolejności, niż pierwotnie planowano".

"Zamach stanu" według Święczkowskiego. Eksperci: polityczny performance
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zamach stanu" według Święczkowskiego. Eksperci: polityczny performance

KONKRET24

Śledztwo w sprawie tak zwanego zamachu stanu, do którego dołączone zostanie przesłuchanie Hołowni, zostało wszczęte przez zastępcę prokuratora generalnego prokuratora Michała Ostrowskiego i przejęte 27 lutego bieżącego roku przez warszawską prokuraturę okręgową. Zawiadomienie Święczkowskiego dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu, między innymi przez: premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów czy szefa Rządowego Centrum Legislacji.

Według prezesa TK, od 13 grudnia 2023 roku osoby te działają "w zorganizowanej grupie przestępczej", mając na celu "zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego". Postępowanie zostało pierwotnie, na początku tego roku, zainicjowane przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego, do którego zawiadomienie skierował Święczkowski.

Michał Ostrowski to zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry, który po zmianie władzy sprzeciwiał się zmianom w Prokuraturze Krajowej. Ostrowski został powołany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego w listopadzie 2023 roku z nominacji ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

- Wierni żołnierze Zbigniewa Ziobry, czyli Bogdan Święczkowski oraz pan Michał Ostrowski, realizują bardzo konkretne polityczne zadania - komentował w lutym tę sprawę ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar. Zawiesił w czynnościach prokuratora Ostrowskiego na sześć miesięcy. Oświadczył wtedy, że "nie ma zgody na łamanie podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury". Kwestię wszczęcia śledztwa przez prokuratora Ostrowskiego i prowadzenia go bez rejestracji w systemie ewidencyjnym prokuratury, zaczął badać ministerialny rzecznik dyscyplinarny "ad hoc".

Zawiadomienie Święczkowskiego trafiło do warszawskiej prokuratury
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zawiadomienie Święczkowskiego trafiło do warszawskiej prokuratury

W lipcu Skiba informował, że wniosek do prokuratury w sprawie słów marszałka Sejmu o "zamachu stanu" skierował mecenas Bartosz Lewandowski - będący pełnomocnikiem Krajowej Rady Sądownictwa w ramach postępowania dotyczącego "zamachu stanu" zainicjowanego zawiadomieniem Święczkowskiego.

Prokurator Skiba podkreślił, że prokuratura nie zamierza informować o przebiegu piątkowego przesłuchania i występować z komunikatem czy oświadczeniem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Udostępnij:
TAGI:
Szymon HołowniaPolska 2050
Czytaj także:
imageTitle
Marciniak wytypowany do meczu podwyższonego ryzyka
EUROSPORT
Przygotowania do burzy Alice w okolicach Walencji
Drogi pod wodą, zamknięte szkoły. "Nadzwyczajny stopień zagrożenia"
METEO
45-latkowi grozi 7,5 roku więzienia
Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile
WARSZAWA
imageTitle
Afera paszportowa go nie zatrzymała. Kapitalna skuteczność
EUROSPORT
25a08593
Siemoniak: nie powinien pouczać Sikorskiego
Polska
18-latek zginął w wypadku
18-latek wbił się BMW w drzewo. Był uczniem technikum samochodowego
Olsztyn
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria zasilania w metrze
WARSZAWA
imageTitle
Wielki pościg w Wuhanie. Wyłoniona pierwsza półfinalistka
EUROSPORT
Kim Dzong Un
Kim Dzong Un: przekształcę ten kraj
BIZNES
Tragedia na parkingu w Cieszynie
Cofając na parkingu, potrącił starszego mężczyznę. Skończyło się tragicznie
Katowice
Izrael zatwierdził pierwszą fazę planu pokojowego
"Będziemy odgrywać bardzo silną rolę". USA wyślą żołnierzy do "monitorowania porozumienia"
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: w umowie koalicyjnej nie ma Sikorskiego
Polska
imageTitle
Urban potwierdził. Kontuzja w kadrze
EUROSPORT
Poszukiwania zaginionego 28-latka
"Był mocno wyziębiony i skrajnie wyczerpany"
WARSZAWA
imageTitle
Barcelona tonie w długach. Wciąż nie spłaciła Lewandowskiego
EUROSPORT
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tam może silnie wiać. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Benjamin Netanjahu spotkał się ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem
Tak człowiek Trumpa "od załatwiania interesów" odniósł sukces
Świat
imageTitle
Wpadł na dopingu. Igrzyska obejrzy przed telewizorem
EUROSPORT
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Wyniki losowania Lotto
BIZNES
Książę William i król Karol
Król i książę jednym głosem w sprawie klimatu
Świat
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Wstrząsy na Filipinach. "Przygotujcie się na zniszczenia"
METEO
Donald Trump
"Nadzwyczajne działania". Trump ratuje sojusznika
BIZNES
imageTitle
Świątek bez litości. Tę rywalkę ogrywała zawsze i wszędzie
EUROSPORT
Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Koniec wielkich remontów. Tramwaje wracają na dwie ważne ulice
WARSZAWA
Rząd Izraela ratyfikował pierwszą fazę planu pokojowego
Rząd Izraela podjął decyzję w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy
Świat
Akcja gaśnicza po rosyjskim ataku w Odessie
Zmasowany atak Rosjan. Nie żyje dziecko
Świat
Przyjęto pierwszy etap planu pokojowego Trumpa
Plan pokojowy przyjęty, przyznano literackiego Nobla, Putin o ataku na samolot
Polska
Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Dziś w całym kraju przelotnie popada deszcz
METEO
50 min
pc
"Płacą i mówią: 'promuj ten lek'". Jak influencerzy zarabiają na szkodliwych suplementach
Czas przyszły

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica