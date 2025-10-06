- Od 3 do 4 października Szymon Hołownia był w Stanach Zjednoczonych.
- Po spotkaniach w ONZ marszałek Sejmu spotkał się z amerykańską Polonią.
- W rozmowie z "Faktami" TVN Hołownia zapewniał, że jego rozmowa z Guterresem nie była "rozmową o pracę".
- Zapytaliśmy kancelarię Sejmu o to, kto finansował wizytę.
Szymon Hołownia w ubiegłym tygodniu poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w piątek w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock i sekretarzem generalnym Antonio Guterresem.
Pod koniec września marszałek Sejmu poinformował, że złożył aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.
Odpowiedzi na pytania o wizytę Hołowni
Portal tvn24.pl zwrócił się z pytaniami do kancelarii Sejmu o to, kto sfinansował wizytę Hołowni za oceanem. W odpowiedzi napisano, że "wyjazd miał status wizyty Marszałka Sejmu, a zatem jego koszt pokrywany był przez Kancelarię Sejmu analogicznie do innych tego rodzaju wyjazdów".
Na pytanie o to, ile kosztował wyjazd, kancelaria Sejmu odpowiedziała, że "koszty wizyty będą znane po zakończeniu procedur związanych z jej rozliczeniem".
Po spotkaniach w siedzibie ONZ w piątek Hołownia rozmawiał z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Przekazał wtedy między innymi, że spotkał się z Guterresem jako marszałek Sejmu.
Dopytywany jednak, czy czy dostał nominację na Wysokiego Sekretarza ds. Uchodźców, mówił, że tego "dowiemy się dopiero za miesiąc, a może nawet za półtora". Hołownia zapewniał wtedy też, że rozmowa nie była o "kandydowaniu" i nie była "rozmową o pracę". Powiedział też, że było to "spotkanie zapoznawcze".
Kancelaria Sejmu o rozmowie Hołowni z szefem ONZ
Następnego dnia kancelaria Sejmu podała w serwisie X, czego dotyczyła rozmowa Hołowni z Guterresem. Marszałek Sejmu miał, według komunikatu, dziękować "za wsparcie okazywane Polsce od kilku lat w związku z sytuacją geopolityczną w Europie".
"Marszałek Hołownia wyraził również poparcie dla inicjatywy reformy ONZ, zaproponował też, aby aktywniej zaangażować parlamenty narodowe państw członkowskich. Obaj rozmówcy zgodzili się, że kontynuacja dialogu i współpracy międzynarodowej jest kluczowa dla światowego pokoju" - przekazano.
W sobotę 4 października Hołownia spotkał się z amerykańską Polonią i wziął udział w Paradzie Pułaskiego.
Autorka/Autor: sz,kkop/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: x.com/@KancelariaSejmu