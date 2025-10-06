Bartłomiej Ślak: Hołownia znalazł w sobie znowu duszę społecznika Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Od 3 do 4 października Szymon Hołownia był w Stanach Zjednoczonych.

Po spotkaniach w ONZ marszałek Sejmu spotkał się z amerykańską Polonią.

W rozmowie z "Faktami" TVN Hołownia zapewniał, że jego rozmowa z Guterresem nie była "rozmową o pracę".

Zapytaliśmy kancelarię Sejmu o to, kto finansował wizytę.

Szymon Hołownia w ubiegłym tygodniu poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w piątek w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock i sekretarzem generalnym Antonio Guterresem.

Pod koniec września marszałek Sejmu poinformował, że złożył aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Odpowiedzi na pytania o wizytę Hołowni

Portal tvn24.pl zwrócił się z pytaniami do kancelarii Sejmu o to, kto sfinansował wizytę Hołowni za oceanem. W odpowiedzi napisano, że "wyjazd miał status wizyty Marszałka Sejmu, a zatem jego koszt pokrywany był przez Kancelarię Sejmu analogicznie do innych tego rodzaju wyjazdów".

Na pytanie o to, ile kosztował wyjazd, kancelaria Sejmu odpowiedziała, że "koszty wizyty będą znane po zakończeniu procedur związanych z jej rozliczeniem".

Po spotkaniach w siedzibie ONZ w piątek Hołownia rozmawiał z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Przekazał wtedy między innymi, że spotkał się z Guterresem jako marszałek Sejmu.

Hołownia po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem: nie nastawiam się na szybkie rozstrzygnięcia

Dopytywany jednak, czy czy dostał nominację na Wysokiego Sekretarza ds. Uchodźców, mówił, że tego "dowiemy się dopiero za miesiąc, a może nawet za półtora". Hołownia zapewniał wtedy też, że rozmowa nie była o "kandydowaniu" i nie była "rozmową o pracę". Powiedział też, że było to "spotkanie zapoznawcze".

Kancelaria Sejmu o rozmowie Hołowni z szefem ONZ

Następnego dnia kancelaria Sejmu podała w serwisie X, czego dotyczyła rozmowa Hołowni z Guterresem. Marszałek Sejmu miał, według komunikatu, dziękować "za wsparcie okazywane Polsce od kilku lat w związku z sytuacją geopolityczną w Europie".

Podczas spotkania z Sekretarzem Generalnym ONZ @antonioguterres marszałek Sejmu @szymon_holownia podziękował za wsparcie okazywane Polsce od kilku lat w związku z sytuacją geopolityczną w Europie. Marszałek Hołownia wyraził również poparcie dla inicjatywy reformy ONZ,… pic.twitter.com/j64cV3EKr9 — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) October 4, 2025 Rozwiń

"Marszałek Hołownia wyraził również poparcie dla inicjatywy reformy ONZ, zaproponował też, aby aktywniej zaangażować parlamenty narodowe państw członkowskich. Obaj rozmówcy zgodzili się, że kontynuacja dialogu i współpracy międzynarodowej jest kluczowa dla światowego pokoju" - przekazano.

Szymon Hołownia coraz dalej od polskiej polityki. Materiał "Faktów" TVN Źródło: "Fakty" TVN

W sobotę 4 października Hołownia spotkał się z amerykańską Polonią i wziął udział w Paradzie Pułaskiego.

