"Antypolityk", który wszedł do polityki. Co zostawia po sobie Szymon Hołownia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Szymon Hołownia ma za sobą burzliwe tygodnie. Zrezygnował z ubiegania się o przywództwo w partii, stara się o posadę w ONZ, a wkrótce ma zwolnić fotel marszałka Sejmu.

Przewodniczący Polski 2050 jest w polityce od prawie sześciu lat. Początkiem tej drogi były wybory prezydenckie w 2020 roku, w których zajął trzecie miejsce.

Ostatnie zapowiedzi Hołowni wskazują na jego, przynajmniej częściowe, zejście z politycznej pierwszej linii. O jego dorobku rozmawiałem z ekspertami, a także z politykami.

ZOBACZ TEŻ REPORTAŻ O POLITYCZNEJ DRODZE SZYMONA HOŁOWNI W TVN24+

13 listopada 2023 roku, pierwsze posiedzenie Sejmu obecnej kadencji. Szymon Hołownia właśnie zostaje wybrany marszałkiem izby.

- Przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich tricków, ale znam jej serce, o którym czasem zbyt często się zapomina. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska - mówi lider partii Polska 2050.

Tego dnia świętuje swój największy polityczny triumf.

Hołownia wówczas po raz pierwszy zasiada w ławach poselskich, a już kilka godzin później zamienia je na fotel marszałka. Właśnie staje się twarzą przejmowania władzy przez koalicję 15 października po ośmiu latach rządów PiS. Nowy marszałek w swoim inauguracyjnym przemówieniu snuje wielkie plany, zapowiada całkowitą zmianę i zapewnia, że najważniejsze znów stanie się w tej izbie słowo patria, czyli ojczyzna, nie partia.

Teraz słowo partia zapewne staje Hołowni ością w gardle.