Polska

Szymon Hołownia nowym wicemarszałkiem Sejmu

Hołownia
Kosiniak-Kamysz o kandydaturze Hołowni
Źródło: TVN24
Sejm wybrał bezwzględną większością głosów Szymona Hołownię na stanowisko wicemarszałka. PiS nie wystawiło swojego kandydata.

Za wyborem Hołowni na wicemarszałka głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymały się 162 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 219 posłów.

Kandydaturę Szymona Hołowni zgłosiła grupa posłów. Przedstawił ją wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Dwa lata temu miałem zaszczyt mówić o inteligencji, erudycji, empatii. To się wszystko potwierdziło przez te dwa lata w prowadzeniu obrad. We wrażliwości z tej sali nikt nie przeskoczy pana marszałka Hołowni. On był wrażliwy zarówno na głosy tych, którzy tworzą większość rządową, jak również tych, którzy głośno krzyczą, są w opozycji - mówił.

- To pokazuje prawdę o marszałku. Jak potrafi się zachować nie tylko wobec tych, którzy go wybrali, ale wobec tych, którzy na niego nie głosowali. I to zachowanie było po prostu sprawiedliwe przez te dwa lata - dodał.

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia
Źródło: TVN24

Wśród zasług Hołowni Kosiniak-Kamysz wymienił między innymi postawienie na otwarty parlamentaryzm, innowacje, dialog ze społeczeństwem i konsultacje społeczne. Podkreślił też wagę wprowadzonych ułatwień w Sejmie dla osób z niepełnosprawnościami.

- Niech te słowa i część przynajmniej tylko dokonań pana marszałka posłużą dla wysokiej izby jako najlepsza rekomendacja, żeby mógł kontynuować swoją pracę w prezydium Sejmu, żeby mógł dalej realizować misję otwartego parlamentaryzmu, żeby dalej prowadził dyplomację parlamentarną i mógł pełnić zaszczytną funkcję wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej – mówił Kosiniak-Kamysz.

Do tej pory Hołownia był marszałkiem Sejmu, ale zgodnie z umową koalicyjną zastąpił go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

Nowy marszałek Sejmu wybrany

Nowy marszałek Sejmu wybrany

Wkracza "inteligentna bestia". "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"

Wkracza "inteligentna bestia". "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"

Marcin Złotkowski

Kaczyński: nie szanujemy tych ludzi i nie chcemy być wśród nich

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapytany wcześniej we wtorek, czy PiS wystawi swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu stwierdził, że nie widzi w tym momencie żadnego powodu, żeby w jakikolwiek sposób uczestniczyć we władzy. - Bo ona nas "odpycha" - zaznaczył. - Nie w tym sensie, że nas pcha, tylko w tym, że jest odpychająca. Po prostu nie szanujemy tego układu, nie szanujemy tych ludzi i nie chcemy wśród nich być - oświadczył lider PiS.

Klub PiS w tej kadencji jako jedyny nie ma swojego wicemarszałka Sejmu.

Kandydata na wicemarszałka może zgłosić co najmniej 15 posłów. Również wicemarszałka Sejm wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

pc

Autorka/Autor: js/kg

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

SejmSzymon Hołownia
