Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szymon Hołownia nie przyszedł na przesłuchanie. Prokuratura o "braku szacunku"

Szymon Hołownia
Hołownia nie stawił się w prokuraturze na przesłuchanie. Pełnomocnik wyjaśnia
Źródło: TVN24
Szymon Hołownia nie pojawił się w poniedziałek na przesłuchaniu w charakterze świadka w sprawie jego słów z lipca, kiedy mówił, że miał otrzymać propozycję przeprowadzenia "zamachu stanu". Powody takiej decyzji marszałka Sejmu wyjaśniał jego pełnomocnik. Tymczasem zdaniem rzecznika prokuratury okręgowej Hołownia działał w sposób "nieuprawniony". Wyznaczono kolejne terminy przesłuchań Hołowni.
Kluczowe fakty:
  • Na godzinę 11 w poniedziałek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wyznaczone było przesłuchanie Hołowni.
  • Marszałek Sejmu nie przyszedł na nie, a jego pełnomocnik argumentował to tym, że biorą w nim udział przedstawiciele neo-KRS i Trybunału Konstytucyjnego, którzy - według zasięgniętej opinii prawnej - nie mają do tego prawa.
  • Rzecznik prokuratury prok. Antoni Skiba ocenił później, że Hołownia "uzurpował sobie prawo do oceniania, kto może być pokrzywdzonym w tym postępowaniu, a kto nie".

Przesłuchanie Szymona Hołowni było zaplanowane na poniedziałek, na godzinę 11. Po tej godzinie jego pełnomocnik mecenas Filip Curyło w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że marszałek Sejmu "nie stawi się na przesłuchanie", argumentując, że "jest ku temu kilka przyczyn".

Wcześniej Hołownia był przesłuchiwany w sprawie swojej wypowiedzi w październiku. W przesłuchaniu wzięli wtedy udział pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa mec. Bartosz Lewandowski oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Oba te urzędy składały w sprawie zawiadomienie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Szereg dodatkowych pytań". Wkrótce kolejne przesłuchanie Hołowni

"Szereg dodatkowych pytań". Wkrótce kolejne przesłuchanie Hołowni

Hołownia przesłuchany w sprawie "zamachu stanu"

Hołownia przesłuchany w sprawie "zamachu stanu"

Pełnomocnik Hołowni: udział w przesłuchaniu prawnie niedopuszczalny

Mecenas Curyło powiedział, że Hołownia na poprzednim przesłuchaniu 10 października "udzielił już wyczerpujących wyjaśnień i odpowiedział na wszystkie pytania prokuratury". Zaznaczył też, że marszałek Sejmu występuje w tym postępowaniu w "podwójnej roli", bo "jest także organem państwa, który udziela informacji na wezwanie prokuratury".

 - Z tego tytułu, czyli z bycia organem państwa, wyniknęła konieczność zasięgnięcia opinii prawników, (w tym - red.) wybitnego procesualisty pana profesora Andrzeja Sakowicza. Z opinii profesora Sakowicza wynika jednoznacznie, że w dzisiejszym przesłuchaniu nie jest możliwy udział przedstawicieli KRS i Trybunału Konstytucyjnego. Nie są to bowiem podmioty, które można uznać za pokrzywdzone w tej sprawie - mówił mec. Curyło.

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia
Źródło: Adam Warżawa/PAP

Pełnomocnik zapowiedział, iż "w związku tym, że pan marszałek Hołownia w pełni kooperuje z prokuraturą", to "jeżeli okaże się, że prokuratura będzie zgłaszała dalsze pytania, to pan marszałek z pewnością się do tego ustosunkuje". Dodał, że według treści wcześniejszego przesłuchania, "nie ma już dalszych pytań prokuratury do pana marszałka". - Więc jego udział w tym przesłuchaniu uważamy za prawnie niedopuszczalny - zaznaczył. 

Na uwagę jednego z dziennikarzy, że we wcześniejszym przesłuchaniu również brali udział przedstawiciele KRS i TK, mec. Curyło odparł przyznał, że to się zgadza, ale zaznaczył, że "nie zadawali pytań".

Rzecznik prokuratury: nieuprawnione działanie

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Antoni Skiba przekazał na konferencji, że o godzinie 11 prokuratura odnotowała wpłynięcie pisma złożonego przez pełnomocnika Hołowni, w którym znalazło się "usprawiedliwienie nieobecności świadka".

- W pierwszej kolejności pełnomocnik świadka zakwestionował konieczność składania zeznań przez świadka poprzez odpowiadanie na pytania zadawane przez osoby, jak wynikało z treści tego pisma, nieuprawnione do uczestniczenia w tym postępowaniu. (...) Podkreślano w tym piśmie, że nie są to strony, pokrzywdzeni. Posiłkowano się również opinią złożoną przez Biuro Analiz Sejmowych, która nie została do pisma dołączona - oznajmił.

skiba
Prok. Skiba o niestawieniu się Hołowni na przesłuchaniu
Źródło: TVN24

- W drugiej kolejności nieobecność w dniu dzisiejszym została zaakcentowana i usprawiedliwiona poprzez wizytę zagraniczną marszałka Sejmu - dodał.

- Po analizie tego pisma Prokuratura Okręgowa w Warszawie stwierdza, że nie zostały dochowane względy tak zwanej kindersztuby (dobrych manier - przyp. red.) procesowej. Uznajemy, że w sposób nieuprawniony pełnomocnik świadka, a de facto również świadek, uzurpował sobie prawo do oceniania, kto może być pokrzywdzonym w tym postępowaniu, a kto nie (...), co należy do gestii gospodarza postępowania, czyli prokuratora - podkreślił Skiba.

skiba 1
Prok. Skiba: w sposób nieuprawniony pełnomocnik świadka, a de facto Hołownia uzurpował sobie prawo do oceniania, kto jest jest pokrzywdzonym
Źródło: TVN24

Zaznaczył też, że prokuratura nie została wcześniej poinformowana o terminie wizyty zagranicznej Hołowni i w związku z tym "złożenie przez pełnomocnika w biurze podawczym takiego pisma jest wyrazem braku szacunku nie tylko dla prokuratury, ale przede wszystkim również dla stron procesowych, które stawiły się na przesłuchanie".

Będą kolejne wezwania na przesłuchanie

Rzecznik poinformował, że zaplanowane zostały kolejne terminy przesłuchań Hołowni i zostały one wyznaczone na 12 i 17 grudnia bieżącego roku.

- Bierzemy pod uwagę, że obowiązki marszałka Sejmu są istotne (...) pod względem ustrojowym. Natomiast w przyszłości oczekiwalibyśmy wcześniejszego informowania o niemożności wzięcia udziału w przesłuchaniu - mówił.

- Na tym etapie jesteśmy w stanie uznać za usprawiedliwioną nieobecność z uwagi na obowiązki służbowe, natomiast kwestie dotyczące braku zamiaru odpowiadania na pytania nie przemawiają do nas pod względem merytorycznym w żaden sposób - podkreślał rzecznik. Przekazał też, że prokuratura w tym momencie uznaje za niepotrzebne nałożenie na Hołowni kary pieniężnej za niestawienie się na przesłuchaniu.

Prok. Skiba przypominał także, iż poprzednie przesłuchanie marszałka Sejmu zostało przerwane na wniosek Hołowni po udzieleniu odpowiedzi na pytania prokuratora, ale przed pytaniami "pokrzywdzonych stron".

Hołownia o "zamachu stanu"

W lipcu Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu". Pytany wówczas, kto składał mu te propozycje, marszałek mówił o ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hołownia wyjaśnia, co miał na myśli z "zamachem stanu"

Hołownia wyjaśnia, co miał na myśli z "zamachem stanu"

Burza po słowach marszałka Sejmu

Burza po słowach marszałka Sejmu

Marszałek Sejmu po przesłuchaniu podkreślił, że sformułowania "zamach stanu" używał nie w trybie kodeksowym, tylko publicystycznym, mówiąc o poważnym rozstroju państwa, do którego doszłoby, gdyby posłuchał głosów, które wzywały go "tak naprawdę do złamania konstytucji".

Wniosek do prokuratury ws. słów Hołowni skierował mec. Lewandowski. Ostatecznie dołączono go do sprawy tzw. zamachu stanu z zawiadomienia Święczkowskiego. Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu m.in. przez premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów czy szefa Rządowego Centrum Legislacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/lulu, akr

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Szymon HołowniaKarol NawrockiWybory prezydenckie 2025Trybunał KonstytucyjnyBogdan ŚwięczkowskiProkuratura
Czytaj także:
Męskie nowotwory
21 razy w miesiącu dla zdrowia prostaty? Urolog wyjaśnia
Piotr Wójcik
Dyrektor KOWR Henryk Smolarz
Po co szef KOWR spotkał się z szefem Dawtony? "To był sezon zbioru kukurydzy"
Polska
Protest plantatorów przed kancelarią premiera
Plantatorzy tytoniu protestują przed kancelarią premiera
WARSZAWA
imageTitle
Komiczne sceny na boisku. "Dobrze się bawili"
EUROSPORT
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
BIZNES
Kierujący samochodem wjechał w śmieciarkę
Wjechał w tył śmieciarki, złamał nogę pracownikowi. Sprawę bada policja
Szczecin
Droga dla rowerów wzdłuż Sobieskiego
Drogowcy dosztukują to, co pominęli tramwajarze
Piotr Bakalarski
Czernidłak kołpakowaty
Ten grzyb sam się "rozpuszcza"
METEO
Chodził po Wałczu z nożem i próbował zaatakować psa
Chodził po mieście z nożem, próbował zaatakować psa
Szczecin
imageTitle
57-letni Boris Becker spodziewa się piątego dziecka
EUROSPORT
Iga Świątek
200 tysięcy złotych od Igi Świątek. Na ważną poradnię dla dzieci i młodzieży
Łódź
Krzysztof Kononowicz
Śledztwo po śmierci Krzysztofa Kononowicza. Decyzja prokuratury
Białystok
Dariusz Matecki
"Akta liczą 16 tysięcy stron". Kolejny krok w sprawie Mateckiego
Polska
Prezydent Walencji Carlos Mazon ustąpił ze stanowiska
Codziennie wzywali go do rezygnacji. "Nie mogę już tak dłużej"
METEO
Wypadek w Spytkowicach
13-latek na rowerze "zjechał nagle na jezdnię", zderzył się z tirem
Kraków
imageTitle
Musiała na nowo nauczyć się chodzić
EUROSPORT
Pijany kierowca zatrzymany dzięki współpracy z załogą policyjnego śmigłowca
Jechał pijany. Namierzyli go z policyjnego śmigłowca
WARSZAWA
Bundestag
Muzyk disco polo zmienia zdanie. Przez "raniące go" zastrzeżenia
Świat
Telefon komórkowy
"Klienci są obciążani dodatkowymi opłatami". Duży operator z zarzutami
BIZNES
Pożar na cmentarzu w Koninie
Robiła zdjęcia cmentarza, nagle zobaczyła słup ognia
Poznań
imageTitle
Kamiński znów doceniony. Wyborna nota i jedenastka kolejki Bundesligi
EUROSPORT
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Pościg, rozbity radiowóz, zatrzymany 34-latek. Mamy nagranie
WARSZAWA
shutterstock_1546838294
Ważne dane z przemysłu. "Pogłębiła się skala redukcji zatrudnienia"
BIZNES
Vishwash Kumar Ramesh jako jedyny przeżył katastrofę samolotu Air India
Jako jedyny przeżył katastrofę boeinga. "Bóg dał mi życie, ale zabrał całe moje szczęście"
Maciej Wacławik
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Zbierała grzyby. W lesie znaleziono jej ciało
METEO
shutterstock_2453408987
USA tworzą międzynarodowy klub. "Zapraszamy do dołączenia"
BIZNES
imageTitle
Na szczycie rankingu bez zmian. Świątek nadal za Sabalenką
EUROSPORT
Łazienka przed remontem
Trump pochwalił się remontem łazienki. Ogromna zmiana
Świat
Prezydent złoży projekt ustawy w sprawie waloryzacji emerytur
"Godna emerytura". Projekt z podpisem prezydenta
BIZNES
Policja odnalazła w mieszkaniu cały arsenał
Miał przystawić nóż do gardła, później strzelał w okna. To znaleźli w jego mieszkaniu
Olsztyn

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica