Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

"Nas się rozbić nie da". Hołownia: ani jedna osoba nie rozważa odejścia

Szymon Hołownia
Hołownia o rozpadzie Polski 2050. "Większej głupoty w życiu nie słyszałem"
Źródło: TVN24
Nie ma ani jednej osoby, która rozważałaby odejście z Polski 2050 - powiedział lider partii i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przekonywał, że jego ugrupowanie tworzy "zgraną paczkę" i mówił o działaniach, które oznaczałyby "koniec koalicji".
Kluczowe fakty:
  • We wtorek radio RMF przekazało, że co najmniej sześcioro posłów Polski 2050 zgłosiło się do PSL-u, aby rozmawiać zmianie partyjnej przynależności.
  • Hołownia dementował te doniesienia, przekonując, że "większej głupoty w życiu nie słyszał".
  • Ujawnił ustalenia z liderami kolacji w sprawie "niepodbierania sobie posłów". - To będzie oznaczało kompletny brak zaufania - ocenił.

We wtorek na konferencji prasowej w Sejmie Szymon Hołownia był pytany o doniesienia radia RMF, wedle których co najmniej sześcioro posłów Polski 2050 rozmawia z Polskim Stronnictwem Ludowym o zmianie partii. - Też rozmawiałem z PSL-em nawet dwa razy w ubiegłym tygodniu. Raz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, raz z Piotrem Zgorzelskim - powiedział.

Hołownia stwierdził, że "większej głupoty w życiu nie słyszał". - Jeżeli ktoś dzisiaj chce mi powiedzieć, że jacyś posłowie rozglądają się za inną przynależnością, to niech mi poda ich nazwiska. Nie ma takich posłów - zaznaczył Hołownia.

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia
Źródło: PAP/Rafał Guz

Hołownia o "czerwonej linii"

Według lidera partii "nie ma ani jednej osoby, która rozważałaby odejście z Polski 2050". - Wszyscy, którzy są w Polsce 2050 kierują dzisiaj energię do środka - zapewniał.

Podkreślił jednocześnie, że cieszy się, iż jego ugrupowanie "nie jest partią zamordystyczną", tylko taką, w której "ludzie rozmawiają i się konfrontują". - Nas się rozbić nie da, dlatego że jesteśmy zgraną paczką - oświadczył Hołownia.

Hołownia stawia warunki. "Jeżeli zostaną spełnione, złożę rezygnację"

Hołownia stawia warunki. "Jeżeli zostaną spełnione, złożę rezygnację"

Co dalej z Polską 2050? Ostrzeżenie przed "łomotem"

Co dalej z Polską 2050? Ostrzeżenie przed "łomotem"

Dodał, że gdyby ktoś zaczął podbierać posłów, "to chyba oczywiste, że to koniec koalicji". - Umówiliśmy się z liderami bardzo dawno temu i rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że nie podbieramy sobie posłów, bo to będzie oznaczało kompletny brak zaufania i rozpad tego, co nas łączy w koalicji - zaznaczył polityk.

Jak mówił, to byłoby "przekroczenie czerwonej linii". - Jeżeli Polska 2050 nie będzie miała posłów, to nie będziemy mieli rządu. To nie jest droga, którą powinniśmy dzisiaj iść - podsumował.

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Szymon HołowniaPolska 2050SejmMikołaj DorożałaPolskie Stronnictwo Ludowe
