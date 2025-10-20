Hołownia ambasadorem w USA? "Ma predyspozycje"

Tusk: marszałek Hołownia nie stawia żadnych warunków wstępnych i zrezygnuje na rzecz Włodzimierza Czarzastego Źródło: TVN24

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek był pytany w poniedziałek w Radiu Zet, czy Szymon Hołownia byłby dobrym ambasadorem Polski w USA. - Tak - odpowiedział minister. Jego zdaniem marszałek Sejmu "ma predyspozycje". - To osoba na pewno bardzo dobrze rozpoznająca sprawy publiczne, dobrze definiująca interes naszego państwa, osoba wielce zaangażowana - wyliczał polityk. Jednocześnie zastrzegł, że jego odpowiedź ma charakter sondażowy i nie odnosi się do konkretnych planów rządu.

W listopadzie, zgodnie z umową koalicyjną, Hołownia ma zrezygnować ze stanowiska marszałka Sejmu. Wiadomo też, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję lidera Polski 2050. Polityk ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców. Odejście Hołowni z polityki krajowej jest szeroko komentowane.

Berek: potrzebujemy dobrej reprezentacji

Berek przypomniał, że obecnie placówką w Waszyngtonie kieruje Bogdan Klich, na stanowisku chargé d'affaires. Na nominację ambasadorską dla dyplomaty nie zgodził się były prezydent Andrzej Duda, a Karol Nawrocki podziela jego opinię.

- Potrzebujemy dobrej reprezentacji w najważniejszych państwach - zauważył minister. - (Bogdan Klich) nie cieszy się zaufaniem prezydenta, cieszy się zaufaniem rządu - dodał.

Przedstawiciel rządu zaznaczył, że "nie ma planu dokonywania zmiany" i "jak temat będzie leżał na stole, to będzie to przedmiotem faktycznych ustaleń". - Te rzeczy załatwia się poza obiegiem medialnym i jeśli tak miałoby się zadziać, to odbywa się to w zupełnie innym trybie - przekonywał Berek. W jego ocenie "na pewno nie ma tego tematu tu i teraz, żebyśmy o nim w ten sposób rozmawiali, czy faktycznie taka procedura będzie wszczynana".

Hołownia chce zostać ambasadorem w USA?

"Gazeta Wyborcza" ustaliła, że Hołownia w razie porażki o stanowisko Komisarza ONZ ds. Uchodźców miałby starać się zostać polskim ambasadorem w USA. Według źródeł gazety polityk miał zasugerować swoim współpracownikom, że jego kandydatura spotkałaby się z ciepłym przyjęciem w Pałacu Prezydenckim.

Zdaniem "GW" Hołownia nie ma w tej sprawie poparcia premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego. By zostać ambasadorem, niezbędna jest nominacja resortu spraw zagranicznych oraz podpis prezydenta.

W tej sprawie wysłaliśmy pytania do marszałka Sejmu. Czekamy na odpowiedź.

