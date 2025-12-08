Logo strona główna
Polska

"Dla ciebie nie wystarczyło". Czas się kończy, tysiące rodzin czeka na pomoc

|
SZLACHETNA
Trwa akcja Szlachetna Paczka
Źródło: TVN24
Ja sobie nie wyobrażam, że komuś powiemy w sobotę, że "ciebie nikt nie wybrał, dla ciebie nie wystarczyło" - mówi prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, Joanna Sadzik. Na pomoc w ramach Szlachetnej Paczki wciąż czeka aż kilka tysięcy rodzin, choć do końca zbiórki zostało jedynie kilka dni.
Kluczowe fakty:
  • Aby pomóc w ramach Szlachetnej Paczki wystarczy wejść na stronę akcji, wybrać rodzinę i skontaktować się z wolontariuszem.
  • W tym roku w ramach akcji na pomoc czeka trzy tysiące rodzin więcej niż w roku ubiegłym.
  • Ludzie nie zdają sobie często sprawy z tego, że to jest taka bieda. Że naprawdę ktoś nie ma łóżka. Naprawdę ktoś żyje w domu, który się spalił - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna.

Ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka co roku w połowie grudnia pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Także teraz udostępnia w internecie bazę rodzin, którym można pomóc w ramach tegorocznej, już 25. edycji akcji. Świąteczne prezenty trafią do potrzebujących podczas "weekendu cudów" 13 i 14 grudnia. Do końca zbiórki zostało więc już tylko kilka dni, tymczasem rodzin czekających na swoich darczyńców jest wciąż niemal cztery tysiące.

Mieszkania na ostatnich piętrach jak zakłady karne
Dowiedz się więcej:

Mieszkania na ostatnich piętrach jak zakłady karne

Tysiące rodzin czekają na pomoc

- Ja sobie nie wyobrażam, że komuś powiemy w sobotę, że "ciebie nikt nie wybrał, dla ciebie nie wystarczyło" - mówi w rozmowie z tvn24.pl prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, Joanna Sadzik.

Jak wyjaśniła, chociaż w tym roku darczyńców zgłosiło się mniej więcej tyle samo, co w roku ubiegłym, to w ramach akcji na pomoc czeka około trzy tysiące rodzin więcej, stąd zapotrzebowanie na większą liczbę darczyńców. - Odwiedziliśmy więcej rodzin, ale też okazało się, że jest po prostu dużo więcej rodzin w trudnej sytuacji. To są historie, które naprawdę są dramatyczne - dodała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Mała bohaterka" Łucja potrzebuje wsparcia. Rodzina czeka na darczyńcę

"Mała bohaterka" Łucja potrzebuje wsparcia. Rodzina czeka na darczyńcę

Wyjechali z Biedańska, ale tylko "dwa przystanki dalej". "Różni ich 300-400 złotych"

Wyjechali z Biedańska, ale tylko "dwa przystanki dalej". "Różni ich 300-400 złotych"

Wspomniała chociażby o pani Natalii, która wspólnie z synem Kacprem żyje w ocalałym kawałku swojego domu, ponieważ jej mąż doznał udaru podczas dokładania opału do pieca. Stracił przytomność, a część domu się spaliła. Mężczyzna zmarł na miejscu, zaś pani Natalia od miesiąca próbuje poradzić sobie z tą sytuacją - nie ma między innymi opału na zimę, który został w całości strawiony przez ogień, ani środków, aby go uzupełnić. Dodatkowo żyje w domu po pożarze i nie ma podstawowych produktów potrzebnych do życia, takich jak odzież.

Inna osoba, której można pomóc, to pan Edward, który jest osobą niewidomą i śpi na podłodze. Jego renta wynosi trochę ponad 900 złotych i w momencie, kiedy opłaci wszystkie rachunki, zostaje mu 84 złote. Gdyby nie sąsiedzi, którzy czasem go karmią, to po prostu pewnie by już nie żył. - Poprosił o mopa. Zdziwiliśmy się, dlaczego mop, a on odpowiedział, że chciałby po prostu spać na czystej podłodze, a nie ma jej czym posprzątać. On nie pomyślał o tym, że może dostać łóżko - opowiada Sadzik.

Zaznaczyła, że są takie miejscowości, gdzie jest więcej potrzebujących niż pomagających. - Zorganizowaliśmy magazyny, które pomagają innym rejonom w Polsce. One się znajdują w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku, w dużych miastach - mówiła. Przy wybieraniu rodziny na stronie możemy zobaczyć też listę rodzin, do których pomoc dowiozą tiry Szlachetnej Paczki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Mam 93 lata. Poproszę o skromne prezenty". Każdy może zostać świętym Mikołajem

"Mam 93 lata. Poproszę o skromne prezenty". Każdy może zostać świętym Mikołajem

Katarzyna Czupryńska-Chabros
"Tuż obok nas żyją ludzie, dla których to nasze nic znaczy wszystko"

"Tuż obok nas żyją ludzie, dla których to nasze nic znaczy wszystko"

Paczka w kilka godzin

Joanna Sadzik zaznacza, że stworzenie paczki nie jest trudne, może ona powstać w kilka godzin. - Można wybrać rodzinę na miarę swoich możliwości. Można też dostarczyć te główne rzeczy, czyli środki czystości, żywność, w sobotę lub niedzielę, bo pamiętajmy, że niedziela jest handlowa. Rzeczy większe, takie jak łóżko czy opał, można załatwić za pomocą vouchera, a o resztę zadba wolontariusz, bądź dostarczyć je już po "weekendzie cudów". Natomiast najważniejsze to, żeby w ten weekend rodzina wiedziała, że otrzyma pomoc - wyjaśniła.

Przypomniała, że w dobie zakupów przez internet potrzebne rzeczy możemy mieć w domu już na drugi dzień, a paczkę można skompletować nie wychodząc z domu. Jako przykład podała swoją własną rodzinę, która w około cztery godziny z pomocą przyjaciół przygotowała już kolejną paczkę dla potrzebujących.

Szlachetna Paczka - jak pomóc

Na stronie internetowej Szlachetnej Paczki znajduje się numer infolinii, pod którą można zadzwonić nawet przed wyborem rodziny i upewnić się, jak przygotować paczkę oraz czy na pewno zdążymy to zrobić. Można tam również uzyskać pomoc w znalezieniu takiej rodziny, której jesteśmy w stanie pomóc.

Kiedy już zdecydujemy się na pomoc wystarczy, że wejdziemy na stronę Szlachetnej Paczki, gdzie wybieramy swoje województwo, miejscowość oraz dzielnicę (w przypadku dużych miast) i czytamy opisy rodzin. Należy pamiętać, że po wybraniu rodziny jest się jej jedynym darczyńcą.

Po wybraniu rodziny wyświetlą nam się trzy kluczowe potrzeby, które należy spełnić - zazwyczaj jest to żywność i środki czystości, czasami opał lub odzież. W momencie wyboru i podania swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail otrzymujemy mailem historię rodziny oraz kontakt do wolontariusza, który u niej był i dobrze ją zna.

W ciągu doby dostaniemy od wolontariusza telefon, ale możemy też skontaktować się z nim sami. Udzieli nam on informacji co jest najważniejsze dla tej rodziny, bez czego sobie nie poradzą, jak również uzgodnić z nimi dostarczenie większych rzeczy, takich jak wspominane łóżko czy opał. Wolontariusze pomagają w zorganizowaniu transportu takich opłaconych przez nas rzeczy prosto ze sklepu do potrzebującego, bez potrzeby przewożenia tego przez darczyńców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Wystarczy tyle czasu, ile spędzamy przy serialu

Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Wystarczy tyle czasu, ile spędzamy przy serialu

Wielki sukces Szlachetnej Paczki. "Wasze dobro nie przestaje zaskakiwać!"

Wielki sukces Szlachetnej Paczki. "Wasze dobro nie przestaje zaskakiwać!"

Dwa miliony Polaków w skrajnym ubóstwie

- Wciąż wierzę w to, że jest nas tylu, że cztery tysiące rodzin w całej Polsce to nie jest jakaś ogromna liczba na tylu Polaków - zaznaczyła Sadzik.

- Ludzie nie zdają sobie często sprawy z tego, że to jest taka bieda. Że naprawdę ktoś nie ma łóżka. Naprawdę ktoś żyje w domu, który się spalił, w którym nikt nie powinien mieszkać, że ktoś chodzi cały rok w tenisówkach, że dzieci nie jedzą obiadu - wymienia Sadzik.

Przypomina, że w Polsce w skrajnym ubóstwie żyje niemal dwa miliony osób, w tym 370 tysięcy dzieci.

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska // mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: szlachetnapaczka.pl/Press Kit

Szlachetna Paczka
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
