TO WARTO WIEDZIEĆ

Ruch rządu po wecie, apel Żurka, Świątek z rekordem świata

Posiedzenie rządu, Rada Ministrów
Grabiec: weta prezydenta są na oślep
Źródło: TVN24
Rząd zapowiedział nową ustawę w sprawie uchodźców z Ukrainy. Minister Waldemar Żurek zwrócił się z apelem do członków neo-KRS. Wśród ofiar katastrofy śmigłowca w Wielkiej Brytanii byli Polacy. Iga Świątek wygrała na US Open i pobiła rekord świata. Taylor Swift przekazała radosną nowinę. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 27 sierpnia.

1. Będzie kolejna ustawa o pomocy Ukraińcom po wecie Nawrockiego

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że rząd przygotuje do 8 września nowy projekt ustawy o pomocy dla Ukraińców przebywających w Polsce. W poniedziałek uchwaloną przez Sejm ustawę w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki.

W "Faktach po Faktach" w TVN24 informację o kolejnej nowelizacji potwierdził szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

2. Apel ministra sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa uformowanej po zmianach w 2017 roku zaapelował do zasiadających w gremium członków o to, żeby "rozważyli skutki swoich decyzji". - Nie jest jeszcze za późno, żeby dokonać samorozwiązania tak ukształtowanego podmiotu - mówił i zapowiedział "zgodne z prawem" działania wobec członków neo-KRS.

3. Nowe stanowisko Ewy Wrzosek

Minister Żurek nominował prokurator Ewę Wrzosek do resortu sprawiedliwości. Prokuratorka, która wszczęła w przeszłości śledztwo w sprawie wyborów kopertowych i prowadziła tzw. sprawę "dwóch wież", objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra.

4. Polacy wśród ofiar katastrofy śmigłowca

W Wielkiej Brytanii na wyspie Wight doszło do wypadku śmigłowca, w wyniku którego zginęły trzy osoby, w tym para Polaków. Ambasada Rzeczpospolitej potwierdziła portalowi tvn24.pl informację o śmierci rodaków. Tragedia miała miejsce w trakcie lekcji latania.

Świat

5. Awans Świątek na US Open

Iga Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6:1, 6:2 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open, które odbywa się na kortach w Nowym Jorku. Polka tenisistka pobiła też rekord świata, ponieważ 65. raz z rzędu zwyciężyła otwierający mecz turniejowy. Następną rywalką Świątek będzie Holenderka Suzan Lamens. Będzie to ich pierwszy mecz.

6. Taylor Swift powiedziała "tak"

Amerykańska piosenkarka Taylor Swift ogłosiła w mediach społecznościowych zaręczyny z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem. "Wasza nauczycielka angielskiego i wasz nauczyciel wychowania fizycznego biorą ślub" - napisała wokalistka na Instagramie i dołączyła zdjęcia z momentu oświadczyn.

Kultura i styl

Donald TuskKarol NawrockiEwa WrzosekWielka BrytaniaMinisterstwo SprawiedliwościWaldemar ŻurekKrajowa Rada SądownictwaTaylor SwiftIga ŚwiątekTenisNajważniejsze informacje
