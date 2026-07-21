TO WARTO WIEDZIEĆ Dalszy ciąg sporu w PiS, nowy brytyjski premier, mistrzowska feta Oprac. Adam Styczek |

Trela: Morawiecki nie ma żadnego wyjścia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski

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1. Dalszy ciąg sporu w PiS

Trwa wewnętrzny spór w Prawie i Sprawiedliwości. W poniedziałek politycy skoncentrowali się na doniesieniach o tym, że część stronników Mateusza Morawieckiego podpisała forsowaną przez władze partii deklarację o nieuczestnictwie w stowarzyszeniach.

Konflikt wewnątrz PiS może trwale przemodelować polską scenę polityczną. Jeśli były premier zdecyduje się na odejście i pociągnie ze sobą posłów deklarujących poparcie dla jego inicjatywy, PiS przestanie być największym klubem parlamentarnym w Sejmie - analizowała w materiale "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

2. Burnham nowym premierem Wielkiej Brytanii

Andy Burnham oficjalnie objął urząd 59. premiera Wielkiej Brytanii. W Pałacu Buckingham otrzymał od króla misję stworzenia rządu,

Po audiencji u króla premier udał się do swojej nowej siedziby przy Downing Street, gdzie wygłosil pierwsze przemówienie. Po południu Burnham odbył pierwszą telefoniczną rozmowę z zagranicznym przywódcą - prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wieczorem nowi ministrowie rozpoczęli przyjmowanie nominacji.

3. Mistrzowie świata fetowali w Madrycie

W Madrycie odbyła się mistrzowska feta piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii. W poniedziałek wczesnym popołudniem złota drużyna wylądowała w stolicy, odbyła wizytę u króla Filipa VI i rozpoczęła świętowanie z kibicami na ulicach stolicy.

Lionelowi Messiemu ciężko pozbierać się po niedzielnym finale mistrzostw świata, w którym Argentyna przegrała z Hiszpanią po dogrywce 0:1. "Ból jest ogromny, a ta rana potrzebuje czasu, aby się zagoić" - napisał na Instagramie.

Feta mistrzów świata Źródło zdjęcia: Borja Sanchez-Trillo/EPA/PAP

4. Bójka na peronie w Wejherowie

Na peronie w Wejherowie doszło do bójki z udziałem mężczyzny z obsługi pociągu oraz pasażera. Nagranie trafiło do sieci. Policja potwierdza otrzymanie zgłoszenia.

Na miejscu funkcjonariusze zastali już tylko pasażera, który wcześniej miał być agresywny. Został usunięty z pociągu, bo miał zaatakować konduktora i grozić wybiciem szyby.

5. Prezes TK napisał list do szefa policji

Trybunał Konstytucyjny przekazał w komunikacie, że jego szef Bogdan Święczkowski zwrócił się do szefa Komendy Głównej Policji o podanie podstaw interwencji funkcjonariuszy przeprowadzonej 14 lipca.

Święczkowski przekonuje, że "wkroczenie sił policyjnych do gmachu Trybunału i tym samym pośrednie ingerowanie w przebieg posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego mogło stanowić (...) naruszenie zasad konstytucyjnych".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Święczkowski napisał do szefa policji

6. Niespodziewany ruch prokuratora w sprawie zabójstwa Iwony Cygan

Po ośmiu latach procesu zbliża się finał sprawy brutalnego zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. 31 lipca sąd ma ogłosić wyrok w sprawie, w której na ławie oskarżonych zasiada 17 osób, w tym 14 byłych policjantów.

Kilka dni przed zakończeniem procesu do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wpłynął wniosek prokuratora Piotra Krupińskiego o wznowienie przewodu sądowego. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratora, ma rozważyć dopuszczenie opinii uzupełniającej z zakresu medycyny sądowej. Chodziłoby o skierowanie do biegłych nowych, dodatkowych pytań dotyczących mechanizmu powstania obrażeń, jakich doznała zmarła.