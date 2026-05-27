Wnioski o areszt, nowa referent, zespół śledczy ws. pracowników TV Republiki

Zarzuty dla osób powiązanych z fałszywymi alarmami bombowymi (zdj. ilustracyjne)
Siemoniak o fałszywych alarmach: robienie z tego polityki jest skandalem
Prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów. Prokurator Justyna Grzesiak została nowym referentem śledztwa dotyczącego zaginięcia szefa giełdy kryptowalut BitBay (później Zondacrypto). Minister sprawiedliwości powołał zespół śledczy w sprawie wtargnięcia pracowników TV Republika do siedziby Prokuratury Krajowej. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 27 maja.

1. Wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do sądu dwa wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów - dowiedzieli się dziennikarze tvn24.pl Robert Zieliński i reporter "Superwizjera" Maciej Duda.

Policja najprawdopodobniej ma ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta. Obecnie nie ma potwierdzenia wpływu rosyjskich służb.

2. Zmiana w sprawie zaginionego szefa giełdy kryptowalut

Prokurator Justyna Grzesiak została nowym referentem śledztwa dotyczącego zaginięcia szefa giełdy kryptowalut BitBay (później Zondacrypto) Sylwestra Suszka - przekazał tvn24.pl rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Pod koniec kwietnia prokurator generalny Waldemar Żurek odwołał z delegacji do Prokuratury Krajowej sześcioro prokuratorów. Wśród nich znalazł się między innymi Marcin Rodzaj, od kilku lat prowadzący śledztwo w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka.

3. Zespół śledczy do sprawy wtargnięcia do siedziby Prokuratury Krajowej

Waldemar Żurek powołał zespół śledczy w sprawie wtargnięcia pracowników TV Republika do siedziby Prokuratury Krajowej.

Niezależnie od Żurka swoje działania w tej sprawie zaczął Dariusz Korneluk, prokurator krajowy, wysyłając pismo do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

4. Zmiana w Sądzie Najwyższym

Małgorzata Manowska przekazała swojemu następcy, nowemu pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, Zbigniewowi Kapińskiemu "trzy rady", dzięki którym "przetrwała": szanować prawo i stosować je tak, jak ono zostało napisane, szanować ludzi, nawet tych najmniejszych oraz nie czytać komentarzy o sobie, nie słuchać się hejterów.

Kapiński zapewnił, że będzie kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, "żeby ta polityka tu nie miała wejścia".

5. Kracik komisarzem Krakowa

Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik zostanie w Krakowie komisarzem po tym, jak z funkcji prezydenta miasta został odwołany w referendum Aleksander Miszalski. Decyzję w tej sprawie ogłosił przed posiedzeniem rady ministrów premier Donald Tusk.

Stanisław Kracik podczas konferencji prasowej zapowiedział, że będzie chciał pokazać, że "w trzy, może trzy i pół miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji".

6. Trump o swoim stanie zdrowia

Zgodnie z zapowiedzią Białego Domu prezydent USA Donald Trump przeszedł badania i kontrolę dentystyczną w szpitalu wojskowym imienia Waltera Reeda w mieście Bethesda w stanie Maryland.

"Wszystko wyszło IDEALNIE. Dziękuję wspaniałym lekarzom i personelowi! Wracam do Białego Domu" - napisał we wtorek Trump na swojej platformie Truth Social.

Źródło: PAP, TVN24
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
