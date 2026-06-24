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Warto wiedzieć

Ewakuacja komendy, fala upałów, rezygnacja Szymona Hołowni

Zdarzenie na komendzie policji w Iławie
Młodsza aspirant Anna Sznarkowska o ewakuacji komendy w Iławie: kobieta, która przyniosła paczkę nie została zraniona
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / KPP Iława
We wtorek późnym wieczorem ewakuowano komendę policji w Iławie. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na szczyt do Gdańska. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji w Polsce 2050. Przez Europę przechodzi fala upałów. Za nami kolejny dzień mundialu i rekord Cristiano Ronaldo. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 24 czerwca.

1. Ewakuacja komendy w Iławie

Na komendę policji w Iławie we wtorek wieczorem zgłosiła się kobieta z przesyłką, którą - jak twierdzi - nie zamawiała. Z paczki wydobyła się substancja i raniła policjanta w twarz.

Ogłoszono ewakuację budynku komendy. Na miejscu pojawili się także strażacy. Służby sprawdzały teren pod względem ryzyka skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego.

Zdarzenie na komendzie policji w Iławie
Zdarzenie na komendzie policji w Iławie
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / KPP Iława

2. Rezygnacja Szymona Hołowni

Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050 - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.

Z ustaleń naszego dziennikarza wynika, że Hołownia niedawno założył w mediach społecznościowych grupę "Umiarkowani", gdzie snuje plany dotyczące dalszej aktywności politycznej.

3. Premier zareagował na słowa Nawrockiego o SAFE

Prezydent Karol Nawrocki wystąpił na konferencji "Poland Future Summit" w Warszawie. - Wciąż czekamy jeszcze na taki duży, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej - mówił, nawiązując do programu SAFE. Wcześniej zawetował ustawę wdrażającą unijny instrument i krytykował projekt.

Nawrocki wyraził też nadzieję, że "większość parlamentarna przyjmie jego rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc 'polski SAFE zero procent'". - To genialny pomysł. Szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa: a więc wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota do tego, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego - przekonywał.

Wypowiedź Nawrockiego nie została pominięta przez premiera Donalda Tuska. Skomentował ją jednym zdaniem.

4. Zełenski nie przyjedzie do Gdańska

Na czele ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, stanie premier Julia Swyrydenko.

Tym samym na zaplanowanym na czwartek wydarzeniu nie pojawi się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

5. Fala upałów w Europie

Europa Zachodnia zmaga się z potężną falą upałów. Bardzo wysoka temperatura w najbliższych dniach spodziewana jest także w Polsce. Temperatura w cieniu może osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza.

>>>Śledź najnowsze informacje o pogodzie w tvn24.pl

6. Kolejny dzień mundialu i rekord Cristiano Ronaldo

We wtorek Cristiano Ronaldo stał się pierwszym piłkarzem, który strzelił gola na sześciu mundialach. To niejedyny jego rekord. 41-latek jest też drugim w historii, po Kameruńczyku Rogerze Milli, najstarszym strzelcem w mistrzostwach świata. Portugalczyk strzelił dwie bramki, a jego reprezentacja ograła Uzbekistan 5:0.

Z kolei rozczarowaniem dla kibiców okazał się mecz Anglia-Ghana, który zakończył się bezbramkowym remisem.

W nocy swój mecz rozegrali także Chorwaci, którzy wygrali w Panamą 1:0.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
Tagi:
Najważniejsze informacjeSzymon HołowniaPolska 2050IławaPolicjaCristiano RonaldoEuropapogodaWołodymyr ZełenskiKarol Nawrocki
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