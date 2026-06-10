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najważniejsze informacje

USA zaatakowały Iran, zamieszki po ataku nożownika, jest kandydatka KO i PSL na prezydentkę Krakowa

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Wojsko USA atakuje Iran
Monika Piątkowska kandydatką na prezydentkę Krakowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: U.S. Central Command
Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie - USA zaatakowały, Iran odpowiedział. W Belfaście doszło do protestów po brutalnym ataku nożownika. Monika Piątkowska została kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydentkę Krakowa. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 10 czerwca.

1. USA przeprowadziły ataki odwetowe, Iran od razu odpowiedział

Amerykańskie siły rozpoczęły ataki odwetowe na Iran - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Jak podano, celem były irańska obrona przeciwlotnicza, naziemne stacje kontroli i radary obserwacyjne w pobliżu Cieśniny Ormuz. Prezydent Donald Trump ogłosił, że to odwet za zestrzelenie śmigłowca Apache nad cieśniną Ormuz.

Z kolei Iran wystrzelił co najmniej cztery pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii - poinformował serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz amerykańskich. Nie ma informacji o ofiarach.

2. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika

W Belfaście wybuchły protesty. Uczestnicy demonstracji przy Newtownards Road na wschodzie miasta podpalili autobus. Według dziennika "Belfast Telegraph" wcześniej mieli do niego wtargnąć i przejąć nad nim kontrolę. Część protestujących obrzuciła policjantów przedmiotami.

Do protestów doszło po ataku nożownika, przeprowadzonego przez obywatela Sudanu, który wjechał do Zjednoczonego Królestwa w 2023 roku z Republiki Irlandii. Otrzymał status uchodźcy i pozwolenie na pobyt do 2028 roku.

3. Monika Piątkowska kandydatką KO i PSL na prezydentkę Krakowa

Monika Piątkowska, podczas konferencji z Donaldem Tuskiem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ogłosiła swoją kandydaturę na prezydentkę Krakowa. - To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność - powiedziała, przypominając, że w Krakowie spędziła "całe swoje dorosłe życie".

Co poszło nie tak i co trzeba zmienić. Odpowiadają kandydatki
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Co poszło nie tak i co trzeba zmienić. Odpowiadają kandydatki

FAKTY PO FAKTACH

Premier Donald Tusk powiedział na konferencji, że wybory odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. - W tej chwili najbardziej prawdopodobny termin to raczej druga połowa września, ale to nie jest jeszcze decyzja - zastrzegł.

4. Burze w Polsce

Nad krajem przemieszcza się rozległa strefa burz i opadów deszczu. W wielu regionach w mocy są ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego i drugiego stopnia, a w pięciu województwach obowiązuje alert RCB. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek informowała, że może powstać trąba powietrzna.

Do strażaków z województwa łódzkiego wpłynęło 18 zgłoszeń związanych z gwałtowną aurą. Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew i wypompowywaniu wody z zalanych terenów. W Żychlinie (powiat kutnowski) doszło do podtopienia domu kultury. Na terenie całego powiatu odnotowano pięć zdarzeń atmosferycznych.

5. Rząd zdecydował w sprawie minimalnego wynagrodzenia

Rząd chce, aby od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł. Oznacza to wzrost o 144 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3 procent. Stawkę minimalną ustalono na 32,30 zł.

W ciągu 10 lat pensja minimalna wzrosła o 3056 zł. Największa podwyżka była w 2024 roku, kiedy to świadczenie wzrosło w sumie o 700 złotych. Ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji.

6. Zarzuty dla kierownika pociągu po wypadku 17-latka

W lutym w Woli Bierwieckiej pod Radomiem 17-latek pomagał wysiąść z pociągu nieznajomej kobiecie z wózkiem dziecięcym. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i nastolatek dostał się pomiędzy pociąg a peron. W wyniku wypadku stracił obie nogi i część dłoni.

W związku z tym zdarzeniem kierownik pociągu Kolei Mazowieckich usłyszał zarzuty spowodowania wypadku w ruchu lądowym - poinformowała radomska prokuratura.

OGLĄDAJ: Wydanie z 9.06.2026
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Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Irlandia PółnocnaWładysław Kosiniak-KamyszDonald TuskKrakówpogodaWynagrodzeniapociągiIranUSANajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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