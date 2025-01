Rozmowy o zakładnikach, niepokojące manewry, luksusowy apartament premiera

1. Nie miał prawa wsiadać za kierownicę, śmiertelnie potrącił 14-latka

Mężczyzna podejrzany o potrącenie 14-letniego chłopca na przejściu dla pieszych w Warszawie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia, a także zarzut niezastosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Podejrzany był wielokrotnie notowany za różnego rodzaju przestępstwa. Świadczył ostatnio usługi na rzecz jednej z firm kurierskich. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. W poniedziałek rano prokuratura podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.