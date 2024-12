Dwoje dzieci zmarło po zatruciu czadem w Kutnie. W Koszalinie śmiertelnie zatruła się kobieta. W Belgii odnotowano pierwszy przypadek zarażenia nowym wariantem śmiercionośnego wirusa. Pięciu mężczyzn zostało skazanych w Amsterdamie za podżeganie do napaści oraz ataki na izraelskich kibiców. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 25 grudnia.

1. Tragiczne skutki zatrucia czadem

W domu jednorodzinnym w Kutnie doszło do zatrucia tlenkiem węgla. W budynku przebywała pięcioosobowa rodzina. Zmarło dwóch chłopców w wieku 9 i 12 lat. Na miejsce przyleciały trzy śmigłowce LPR, które zabrały poszkodowanych do szpitala. Także w Koszalinie doszło w wigilijne popołudnie do zatrucia tlenkiem węgla. Zmarła kobieta, a znajdujących się z nią w mieszkaniu dwoje dzieci zabrano do szpitala.

Kutno. Dwoje dzieci zmarło po zatruciu czadem PAP/KP PSP w Kutnie

W Koszalinie zmarła kobieta, która zatruła się tlenkiem węgla. Pomimo resuscytacji, nie udało się jej uratować. Do szpitala przewieziono również dwoje dzieci, które znajdowały się w tym samym mieszkaniu.

2. Niebezpieczny wariant mpoksu w kolejnym europejskim kraju

W Belgii odnotowano pierwszy przypadek zarażenia nowym wariantem mpoksu. Pochodzący z Walonii pacjent zaraził się podczas pobytu w jednym z krajów afrykańskich. Chociaż wariant ten jest bardzo zaraźliwy i śmiercionośny, służby uspokoiły, że ryzyko rozprzestrzenia się wirusa jest bardzo niskie. Nowy wariant, czyli klad I mpox (dawniej małpiej ospy), został niedawno odkryty w Demokratycznej Republice Konga. Od tego czasu przypadki tej choroby wykryto w trzech krajach w Europie: Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a poza Starym Kontynentem w Stanach Zjednoczonych i kilku państwach Azji.

3. Seria odpowiedzi po opinii RPO w sprawie księdza Michała O.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oceniło, że ksiądz Michał O. nie był poddany torturom w rozumieniu przyjętym w konstytucji i na gruncie prawa międzynarodowego, ale w pewnych sytuacjach dochodziło do niehumanitarnego traktowania zatrzymanego. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zwrócił uwagę, że ksiądz O. "napisał list pożegnalny do strażników więziennych, gdzie im podziękował za profesjonalizm".

Komunikaty w tej sprawie opublikowały Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Służba Więzienna oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Głos zabrał też rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

4. Zaatakowali izraelskich kibiców. Jest wyrok

Pięciu mężczyzn zostało we wtorek skazanych przez sąd w Amsterdamie za podżeganie do napaści oraz ataki na izraelskich kibiców piłki nożnej, do których doszło w listopadzie - podała agencja AFP. Sędzia wskazywał, że zwykle w takich przypadkach zasądza się wyłącznie prace społeczne, ale tym razem "biorąc pod uwagę powagę przestępstwa i kontekst, w jakim zostało popełnione, tylko kara pozbawienia wolności jest odpowiednia".

5. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Turcji

Co najmniej 12 osób zginęło, a trzy zostały ranne we wtorek w wyniku eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych w Turcji. Gubernator prowincji Balikesir Ismail Ustaoglu poinformował, że część budynku, w której doszło do eksplozji, zawaliła się. Dodał, że ewakuowano osoby znajdujące się w fabryce. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności wybuchu.

Wybuch w fabryce w Turcji. Kilkanaście ofiar

6. Wigilijne kazanie papieża

Jest to noc, w której Bóg mówi każdemu: także dla ciebie jest nadzieja - głosił papież Franciszek podczas pasterki w bazylice Świętego Piotra. W homilii szeroko mówił o niesieniu nadziei. Potrzeba jej - wskazywał - tam, "gdzie życie jest poranione, w zdradzonych oczekiwaniach, w rozwianych marzeniach, w niepowodzeniach, które rozdzierają serce". Przed mszą Ojciec Święty otworzył w symbolicznym geście Drzwi Święte bazyliki, inaugurując tym gestem ogłaszany co 25 lat Rok Święty w Kościele.

Franciszek w bazylice Świętego Piotra PAP/EPA/REMO CASILLI / POOL

Autorka/Autor:momo/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl