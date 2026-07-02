Akt oskarżenia "Wielkiego Bu", nakaz aresztowania Ziobry, Bogucki o zasłabnięciu Nawrockiego
1. Akt oskarżenia wobec "Wielkiego Bu"
Prokuratura Krajowa poinformowała, że złożyła do sądu akt oskarżenia wobec "Wielkiego Bu", czyli Patryka M.
"Wielki Bu" jest oskarżony między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała zajmować się nabywaniem, produkcją, jak i wprowadzaniem do obrotu "znacznych ilości" narkotyków. Oprócz tego akt oskarżenia wymienia też uczestnictwo w kradzieży z włamaniem do samochodu Audi Q7.
2. Utrzymany nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry
Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie wobec Zbigniewa Ziobry. Zażalenie w tej sprawie wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości.
Tym samym uprawomocniła się decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który w lutym zdecydował o tymczasowym areszcie dla Ziobry w związku z szeregiem zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Ziobro przebywał jednak już wtedy na Węgrzech.
3. Bogucki komentuje incydent z kampanii Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki opisał w wywiadzie moment utraty przytomności podczas ubiegłorocznej kampanii. Jego sztab nie zgłosił wcześniej jednak tego incydentu. Sprawę skomentował w środę szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
- Wtedy trzeba było się koncentrować na tym, żeby nie ogniskować uwagi gdzie indziej, tylko ogniskować uwagę na najważniejszych sprawach - powiedział. Bogucki pytany był również o możliwą próbę otrucia Nawrockiego. - Ja tego nie wiem. Służby muszą to wyjaśnić - odparł.
4. Kolejny dzień burz nad Polską
Środa była kolejnym dniem wędrówek burz nad Polską. Grzmiało między innymi w Małopolsce, na Śląsku, Lubelszczyźnie, Mazowszu czy Podlasiu. Towarzyszący burzom silny wiatr powalał drzewa i łamał gałęzie, niszcząc zaparkowane samochody. W województwie śląskim ulewy doprowadziły do podtopień. Na Lubelszczyźnie wielu odbiorców nie miało prądu.
W wielu miejscach w kraju spadł grad. W Puławach sypnęło go tyle, że utworzyły się tam zaspy. Grad padał również na Podkarpaciu i na śląsku.
5. Ustawa wygaszająca pomoc Ukraińcom w Polsce weszła w życie
5 marca weszła w życie tak zwana ustawa wygaszająca pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce, która wprowadziła szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych. Od 1 lipca weszły kolejne zmiany. Polska przestała między innymi finansować pobyt większości Ukraińców w tak zwanych OZZ-tach (Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania).
Krok ten skrytykowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W "Faktach po Faktach" mówiła, że "przyczyną, dlaczego rząd musiał w taki sposób zareagować, było weto prezydenta do ustawy o pomocy Ukrainie".
Reprezentacja USA awansowała do 1/8 finału. Amerykanie pokonali 2:0 Bośnię i Hercegowinę, choć ostatnie pół godziny meczu grali w osłabieniu.
O ćwierćfinał zagrają w przyszły wtorek z reprezentacją Belgii. "Czerwone Diabły" w nocy po dogrywce pokonały Senegal. Afrykańska drużyna ma jednak czego żałować, bo jeszcze w 86. minucie podstawowego czasu gry prowadziła 2:0.
Dalej grają również Anglicy, którzy pokonali 2:1 Republikę Konga. Dwie bramki strzelił Harry Kane. Ich następnymi rywalami będą Meksykańczycy, z którymi zagrają w poniedziałek w Mexico City.